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馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

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馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)

住在伊利諾州首府春田市(Springfied)的華裔女子Xuna Hu，17日下午於該市家庭工具用品店Lowe's(3101 Wabash Ave.)，禮貌讓出原欲購買的唯二火盆(fire pit)其中一個給一名白人婦女，沒想到不僅未獲感謝，還遭當場辱罵「你還沒付錢就必須讓出，這是法律，否則滾回你的國家」。

經向店家反應，該店一名男性白人員工不但未提供協助，反而以「你已經威脅全店安全」為由，要求Xuna當場必須刪除手機錄下的相關影片。

Xuna17日接受本報記者訪問稱，「過去兩年，時常聽到發生亞裔仇恨或歧視事件，但萬萬沒想到在所居住的純樸小鎮，竟然也會經歷這樣的沮喪經驗」。

伊州州眾議員馬靜儀在獲知此事後表示，17日為民權領袖馬丁路德.金恩紀念日，1963年他發表「我有一個夢想」演說，希望有朝一日黑人男孩與女孩，將能與白人男孩與女孩一樣情同骨肉，然而經過近60年，竟然還是發生了這種事情，非常令人痛心，她表示，正聯繫當地政府主管機關，希望盡快獲得合理處理。

Xuna說，她17日到店裡想要買火盆，當時只剩兩個，她拿下來後因為重量過重，因此打電話給父親過來幫忙抬上購物車再去結帳，這時有一對白人母女過來，其中年紀較長的母親對Xuna說，「你兩個都要？你結帳了沒？」Xuna回答她兩個都要買，但在等家人來幫忙搬運，因此還沒付錢，這時白人婦女說，「你還沒結帳就不算你的，我要拿走一個」。

Xuna客氣讓出其中一個火盆給該名婦女，沒想到這位女性不但沒有道謝，反而告訴她，「你要知道這就是美國法律，否則你滾回你的國家去」。

白人婦女發出種族歧視言論還理所當然，Xuna因此當場要求對方道歉但被拒，她隨後跟著白人母女到結帳台，並與在場的另一名白人男員工說明情形，以為可以獲得聲援的Xuna，卻大失所望。

該名男員工不斷告訴Xuna必須立刻刪除手機影片，且提到「 其錄影行為已經威脅到他與全店的安全」，雖然Xuna再三表示她有權錄影自保，且希望商店可以幫忙報警，但該位姓名為David的員工，依舊堅持要求Xuna刪除影片，明顯忽視白人婦女的歧視言論。

Xuna說，後來其他兩名店內員工出面協調，因為自己勢單力薄，她離開了該店，返家後決定將過程公布，希望喚起所有亞裔的重視，「種族歧視無所不在，不管是大都市或小城鎮，唯有勇敢發聲，才能保護自己、家人與下一代」。

全部經過可查詢其臉書：https://reurl.cc/yQrEMy。

種族歧視 亞裔 手機

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