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華郵：民主黨眾議員為拚連任 呼籲法案採化整為零策略

記者顏伶如／綜合報導
許多今年選舉面臨挑戰的民主黨員，希望「重建美好未來」法案改採化整為零策略推動，好讓民主黨基本盤及中間派都能感到滿意。(美聯社)
許多今年選舉面臨挑戰的民主黨員，希望「重建美好未來」法案改採化整為零策略推動，好讓民主黨基本盤及中間派都能感到滿意。(美聯社)

華盛頓郵報17日報導指出，期中選舉將角逐連任，卻面臨共和黨對手來勢洶洶挑戰的民主黨眾議員，近來紛紛向黨團高層提出要求，希望「重建美好未來」(Build Back Better)法案改採化整為零策略推動，好讓民主黨基本盤及中間派都能感到滿意。

「重建美好未來」法案是拜登總統的重大立法目標，卻在民主黨中間派要角西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)反對下卡關。

報導指出，面臨連任壓力的民主黨眾議員認為，不妨將「重建美好未來」法案內容拆開處理，讓其中政治歡迎度較高的項目先行表決，好讓民主黨基本盤及中間派都能感到滿意。但到目前為止，民主黨國會高層並未採納建議。

民主黨眾議員向黨團高層指出，控制處方藥物價格與延長兒童抵稅福利等項目如果從「重建美好未來」整套法案當中抽出表決，有助於在通膨高漲、拜登施政滿意度一路走下坡的此時，讓民主黨在期中選舉主打有助於改善選民經濟狀況的競選主軸。

華盛頓郵報報導，眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)本月稍早與民主黨眾議員開會時，便因為黨團成員要求將法案拆開處理，讓現場氣氛變得緊張。消息人士透露，霍耶對黨團成員表示，「重建美好未來」法案一旦拆開處理，將讓外界認為民主黨放棄目標，不再推動具有劃時代革新意義的重大立法。霍耶對「重建美好未來」法案在國會通過，仍然抱持希望。

知情人士透露，民主黨籍賓州聯邦眾議員蘇珊‧懷德(Susan Wild)在會中則對霍耶嗆聲說道：「我才不在乎。」她說，眾院民主黨黨團今年應該努力通過法案，讓法案送交參院表決，對普遍選民有切身相關的重大議題，必須兩黨共識下取得協議。

懷德接受訪問時表示，不希望看到的狀況是，民主黨團苦無對策，浪費數月時間，「我們需要有一套進度表」。在2020年選舉中，懷德以不到4%的得票率險勝。

她說，如果曼欽支持法案的確還有希望，民主黨就應該思考接下來如何進行，以及萬一曼欽反悔又該怎麼辦，因為已經有過前車之鑑，「我們的因應計畫到底是什麼？」

民主黨 眾議員 曼欽

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