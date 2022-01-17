紐時分析：務實還是屈服政治考量？CDC評價兩極化

紐約時報分析，疾管中心主任瓦倫斯基(左)等專家幾度跳過科學檢視的傳統程序而下達決定，已讓民眾憂心。(美聯社)

美國疾病管制暨預防中心(CDC)長年以來在國際衛生機構之間深具威望，也是許多國家衛生主管機關的效法對象。不過，紐約時報 分析，疫情 急速變化之際，疾管中心卻因病毒檢測及疫情監控緩慢，必須在數據不完整的情況下做決策，讓全國受到拖累；太慢發布戴口罩建議便是一例，某些背後因素則是聯邦科學家團隊花了頗長時間，才確認新冠病毒透過空氣傳播(airborne)。

報導指出，Omicron變種病毒肆虐讓疾管中心面臨全新挑戰，如今決策必須在極短時間內發布，但疾管中心只能依靠有欠周全的數據，而社會大眾則對疾管中心發布建議對於全國經濟與教育的影響，越來越感到憂心。

為了提高效率，疾管中心主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)幾度跳過科學檢視的傳統程序而下達決定，最近的實例便是宣布縮短確診民眾的隔離天數。

前總統川普 執政期間，川普政府多次以政治手段干預衛生機關，拜登總統承諾上台後將讓疾管中心恢復獨立自主、以科學為基礎的聲譽。紐約時報指出，瓦倫斯基眼前出現的考驗是，如何說服社會大眾，在科學證據並不完整的前提下，疾管中心做出的建議確實為最佳之道。

報導指出，某些疾管中心官員受訪時私下表示，對於近來瓦倫斯基做出的一連串決策感到無奈，官員們也對瓦倫斯基越來越倚重少數顧問團感到憂心，懷疑白宮的政治考量深深影響了瓦倫斯基的各種決定。然而，疾管中心之外的外界輿論，卻不乏對瓦倫斯基的贊賞，肯定她簡化冗長的作業程序，以務實手段因應國家危機。

2009年H1N1流感疫情期間擔任疾管中心主任的貝瑟(Richard Besser)便說，每當有疫情爆發時，某些政府決策考量並不是單純以疾管中心的看法為主。但他也說，政府對於決策的宣布應該要有更多透明化。

瓦倫斯基日前宣布，確診民眾如果不再有症狀，隔離時間可從10天縮短為5天。報導指出，這項宣布雖引發輿論聲浪批評病毒可能因此被帶進辦公室或學校，但卻能讓全美各地醫院、商店及學校在Omicron疫情最嚴峻的時刻，持續維持開門運作。

前總統歐巴馬任內擔任疾管中心主任的費和平(Thomas R. Frieden)指出，瓦倫斯基對於隔離天數的建議「基本上是正確的」。他說：「問題則在於沒有充分說明。」