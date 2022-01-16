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寧波港解封也沒用 中國貨運業者：都塞在歐美

記者陳政錄／綜合報導
中國多個港區陸續受到封控管理影響運作。(美聯社)
中國多個港區陸續受到封控管理影響運作。(美聯社)

在歷經疫情影響後，中國浙江寧波北崙管控區14日正式解封，外界關注全球貨運塞港情況是否放緩。對此，當地貨運業者表示，終歸還要看歐美港口的情況和市場供需而定，並指問題在2022年也很難獲得解決，因為只要旅行限制嚴重，消費需求就還會增加。

《第一財經》報導指，1月14日，在經過14天的封控管理後，寧波北崙管控區解封，一家貨運公司負責人開心的表示，終於迎來「春節前的忙碌」，由於今年出貨速度放緩，放假也比往年稍晚。

但談到寧波港幾乎全面解封開啟後，是否對全球航運有正面影響，中國一航運訊息平台主編陳洋說，「實際上寧波港解封前的擁堵也並不算嚴重。」他並指出，反倒是歐美的港口擁堵，目前仍毫無緩和跡象的狀態，全球大塞港能否緩解，終歸還要看歐美港口的情況和市場供需。

據彭博航運數據顯示，在寧波北崙區防疫封鎖期間，有船隻轉赴上海、廈門或天津，而在天津赴大連的一艘貨運船隻中，有兩人感染Omicron，對供應鏈造成一定影響。但業內人士稱，相較於美國加州不斷升溫的疫情和集體病假，寧波港的封鎖影響要小得多。

寧波貨運業者李齊（化名）指出，寧波港當時被封的主要是堆場，也就是交接和保管貨櫃的場所，但海外的港口一直是堵塞的，因此影響其實一直都在，海運費也仍在高點。他認為，問題在2022年還將持續，因為全球疫情下，旅行限制嚴重，消費需求只會繼續增加。

全球最大的貨櫃輪業者馬士基近日在一份諮詢報告中指出，在北美，加州長灘的輪船等候時間是38到45天。

據浙江省港航管理中心數據顯示，2021年，寧波舟山港完成年貨物吞吐量12.24億噸，年增4.4%，連續十三年全球第一；完成貨櫃吞吐量3108萬標準箱，年增長8.2%，為全球第三。

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