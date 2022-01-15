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德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

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德州猶太教堂挾持事件 1人質安然獲釋

中央社／紐約15日電
一輛警車停在德州猶太教堂貝斯以色列公理會外。（Getty Images）
一輛警車停在德州猶太教堂貝斯以色列公理會外。（Getty Images）

德州警方今天表示，猶太教堂遭挾持人質中，一名男性已獲釋。警方表示，FBI持續和綁匪談判中。

德州科利維爾（Colleyville）一座猶太教堂貝斯以色列公理會（Congregation Beth Israel）今天傳出有人遭到挾持，當時教堂正在進行安息日禮拜。科利維爾在達拉斯西北約40公里。白宮隨後發布消息表示，總統拜登（Joe Biden）已聽取簡報，有關單位正密切關注。

科利維爾警局發表聲明表示，下午5時過後不久，一名男子安然獲釋，警方將儘快安排這名男子和家人團聚；男子無恙，不需就醫。同時，美國聯邦調查局（FBI）談判專家仍繼續和綁匪交涉。

根據媒體報導，目前不清楚教堂裡有多少人，但截至目前為止並未傳出有人員傷亡的消息。特種武器和戰術部隊（SWAT）已展開行動，警方談判專家也已經與教堂內的人取得聯繫，希望綁匪能釋放人質。

有線電視新聞網（CNN）引述執法人員報導，目前至少有4人遭到挾持，包括一名拉比（rabbi，指教導猶太經卷的老師）。

白宮新聞發言人莎奇（Jen Psaki）透過推特（Twitter）表示，拜登已聽取相關情況的簡報，資深官員也會持續向拜登報告最新狀況，國家安全小組資深官員也與聯邦執法機構保持聯繫。

拜登 猶太 白宮

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