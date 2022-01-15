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這些因素 恐導致美國今年通膨居高不下

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這些因素 恐導致美國今年通膨居高不下

編譯湯淑君／綜合外電
美國通膨率在2021年底飆上近40年最高點，今年仍可能居高不下，但不至於惡化。圖／歐新社
美國通膨率在2021年底飆上近40年最高點，今年仍可能居高不下，但不至於惡化。圖／歐新社

美國通膨率在去年底飆上接近40年高點，今年會升到什麼地步呢？

疫情期間二手車等物價飆升，反映消費者需求強勁，以及缺貨、缺工等因素。經濟學家預料，2022年美國通膨率仍將盤旋在高檔，但不至於升到1980年代初期的水準，當時通膨率高於14%。

CNN Business報導指出，多重因素將導致通膨仍盤旋在高檔，雖然未必會持續攀高，但短期內可能也難降下來。

這些導致通膨居高不下的因素包括：

工資調升。去年缺工問題導致企業為爭聘人手而提高薪資，低薪工作者尤其受惠，薪資上揚趨勢可望延續到2022年。

能源和食品價格勁揚。食品價格去年飆漲，肥料漲價和惡劣天氣使情況惡化。儘管新冠變種病毒Omicron來襲削弱能源12月漲勢，但經濟學家認為2022年情況可能翻轉。

Omicron肆虐。Omicron給供給面帶來新震撼、導致許多勞工請病假或延後重返勞動力，這將造成近期通膨壓力居高不下。

另一方面，也有一些因素可望避免通膨情況變得更糟，包括：

壓抑通膨的結構性因素。科技進步、人口老化和生產力提升，或多或少都有助於抑升物價。科技進步和生產力改善，意味生產流程和產品會隨著時間推移而變得更便宜，人口老化則會改變消費者支出型態。

需求將恢復常態。經濟學家也認為，隨經濟解封重啟而異常暴增的需求，終將回歸常態，帶動通膨隨之趨緩。

供應鏈問題可望改善。供應鏈瓶頸是2021遭遇的重大挑戰，但今年情況可望緩緩改善，最起碼不會變得更糟。

央行升息抑制需求。美國聯準會（Fed）可望在今年啟動一連串升息行動，應可讓目前火熱的物價漲勢降溫。

Omicron 供應鏈 升息

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