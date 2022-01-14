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Omicron疫情在紐約等大城開始減緩 全美染疫平均數攀升

風雪周末襲東岸 北卡、維州進入緊急狀態

記者張聲肇／綜合報導
東岸14日晚到15日風雪來襲，北卡、維吉尼亞進入緊急狀態，田納西、西維吉尼亞山區雪量可達18吋，17日早晨風雪進入東北部。(美聯社)
東岸14日晚到15日風雪來襲，北卡、維吉尼亞進入緊急狀態，田納西、西維吉尼亞山區雪量可達18吋，17日早晨風雪進入東北部。(美聯社)

美國東半部地區14日晚到15日風雪來襲，北卡羅來納、維吉尼亞等州已宣布進入緊急狀態，田納西、西維吉尼亞山區雪量可達18吋，明尼蘇達南部、愛阿華等地的強風及陣雪，可能影響視線，駕駛人宜注意。

15日晚到16日，風雪據報將轉往密西西比、阿拉巴馬、喬治亞、田納西和南、北卡羅來納，夾帶冰雨冰粒，路況十分危險。

田州、西維山區 雪量可達18吋

氣象局預估，南部雪量可能有六吋，田納西、北卡、維吉尼亞和西維吉尼亞山區則在6至18吋之間，陣風甚至可能把雪帶到亞特蘭大，讓南部人四年來首見「可玩」的雪量。

北卡州長古柏(Roy Cooper) 宣布緊急狀態時警告州民說，這陣風雪可能導致停電、交通大亂，維尼及亞州長諾譚(Ralph Northam)也要求州民「嚴陣以待，趕緊防備｣。

西維州長賈斯提斯(Jim Justice)未宣布全州進入緊急狀態，而是「充分防備狀態」。

風雪掠過中西部後，將橫掃華府，預計16日午後轉入大西洋中部；維吉尼亞、德拉瓦和新澤西海岸可能風雨交加。

17日早晨，主要的雪量可能降落到東北部內陸，小雪降在波士頓、紐約、費城等東部大都市地區，也可能轉向東邊，在95號州際高速公路兩側降下大雪。

華府、費城、紐約和波士頓1到3吋積雪，可能被17日降雨沖走，東北內陸和新英格蘭地區降雪量估在6到18吋之間。

東北部居民要當心三年來的最低溫。15日寒風效應下的體感溫度，紐約華氏2度(攝氏零下16.6度)，波士頓負12度(零下24.4度)，佛蒙特州柏靈頓更低到負28度(零下33.3)。

維吉尼亞 北卡 緊急狀態

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