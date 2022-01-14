中國壟斷稀土市場 美議員提案調查不公平貿易

美國共和黨籍參議員柯頓。（美聯社）

為減少中國稀土 依賴，並保護美國免受供應鏈中斷威脅，美國參議員 提案，要求美國國防部 建立稀土戰略儲備，並要求貿易代表署與商務部調查中國在稀土市場的不公平貿易行為。

共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）與民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly）今天共同提出「恢復稀土基本能源與安全控股法案」（Restoring Essential Energy and Security Holdings Onshore for Rare Earths Act）。

柯頓在聲明中表示，中國共產黨控制全球稀土供應，結束美國對中共提取和加工這些原料的依賴，對在與中國的戰略競爭中獲勝，並保護美國國家安全至關重要。稀土被廣泛用於電池到戰機的所有領域。

曾在南海服役25年後從美國海軍退役的凱利指出，投資於國家國防和技術能力十分重要。這項法案將能減少美國在稀土上對中國等對手的依賴，加強美國全球技術領導者地位。

根據科頓辦公室提供的法案草案內容，法案將要求美國國防部與內政部在2025年前建立稀土原料與產品戰略儲備，以滿足美軍、國防工業與技術部門和其他關鍵基礎設施一年所需，以防供應中斷。

法案要求國防部追蹤與披露供應美軍系統中使用的稀土來源；在2026年前，禁止在敏感國防部系統中使用中國稀土金屬。

法案同時要求調查中國的不公平貿易行為，要求美國貿易代表署（USTR）與商務部，就中國在稀土市場的不公平貿易行為向國會提交報告。