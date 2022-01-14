接受豬心移植手術患者被爆有持刀行凶黑歷史

馬里蘭大學醫學中心57歲男性心臟病患者貝內特(右)，7日成功移植首次來自基因轉化豬的心臟。左為該醫院心臟移植科主任格里菲斯。(美聯社)

57歲心臟病 患貝內特(David Bennett)日前在馬里蘭大學醫學中心(University of Maryland Medical Center)接受換心手術成功，植入基因改造豬隻心臟，創下醫學界首例。不過，貝內特現在被爆料1988年曾持刀行凶，被害者家屬接受華盛頓郵報 訪問時說，貝內特出獄之後生活過得很好，如今還擁有一顆新的心臟，得到重生機會，但心臟移植手術當初應該挑選更有資格的患者才是。

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報導指出，馬里蘭州弗雷德里克(Frederick)婦人萊絲莉‧杜尼(Leslie Shumaker Downey)說，日前手機接到女兒傳來豬心做為心臟移植手術成功創舉的報導，細看才發現接受手術的患者是貝內特。她說，當年22歲的弟弟舒馬克(Edward Shumaker)1988年在酒吧被貝內特在身上連刺七刀，導致癱瘓，後來近19年都必須坐輪椅，中風之後兩年過世，去世時距離41歲生日只差一周。

她表示，弟弟遇刺之後過得很痛苦，事發之後的好幾年，全家人仍然飽受折磨。

杜尼表說，貝內特出獄之後生活過得很好，「現在他還擁有一顆新的心臟，獲得重生機會，但我看來，我希望這顆心臟當初應該挑選更有資格的病患才對」。

報導指出，目前全美共有10萬6000多名美國人等候器官移植，平均每天有17名患者還沒來得及進行器官移植手術便死亡；曾經因為暴力犯罪 而被定罪的前科犯獲得器官得以維持生命，遭到某些家屬批評不公，但從法律角度來看，卻沒有任何法條禁止前科犯接受器官移植或參加實驗性的器官移植手術。

紐約大學(New York University)生物倫理學(bioethics)教授卡普蘭(Arthur Caplan)指出，醫學最主要的精神便是為病人治病，不管病人身分為何。他說，醫師的工作不是區分好人壞人，犯罪是司法領域的問題。

報導指出，馬里蘭大學醫學中心並不願評論是否知道貝內特的犯罪前科。

華盛頓郵報報導，遭謀殺罪起訴的貝內特後來被陪審團裁定無罪，但遭控毆襲罪(battery)、非法持有武器等罪名則被定罪，被判坐牢10年並賠償舒馬克2萬9824元。

舒馬克及家屬後來對貝內特提告，貝內特被判應賠償340萬元。杜尼說，直到現在，父母都一毛錢賠償金都沒拿到，而父母為了讓坐輪椅的舒馬克可以方便出入，以房子抵押申請貸款購買了一輛殘障人士專用貨車以及其他設施。