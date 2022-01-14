我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：沒打疫苗 感染Omicron住院風險仍比Delta低

CNN：最高法院擋疫苗接種令 下目標為電廠排碳

接受豬心移植手術患者被爆有持刀行凶黑歷史

記者顏伶如／綜合報導
馬里蘭大學醫學中心57歲男性心臟病患者貝內特(右)，7日成功移植首次來自基因轉化豬的心臟。左為該醫院心臟移植科主任格里菲斯。(美聯社)
馬里蘭大學醫學中心57歲男性心臟病患者貝內特(右)，7日成功移植首次來自基因轉化豬的心臟。左為該醫院心臟移植科主任格里菲斯。(美聯社)

57歲心臟病患貝內特(David Bennett)日前在馬里蘭大學醫學中心(University of Maryland Medical Center)接受換心手術成功，植入基因改造豬隻心臟，創下醫學界首例。不過，貝內特現在被爆料1988年曾持刀行凶，被害者家屬接受華盛頓郵報訪問時說，貝內特出獄之後生活過得很好，如今還擁有一顆新的心臟，得到重生機會，但心臟移植手術當初應該挑選更有資格的患者才是。

➤➤➤基因豬心首度成功移植人類 馬里蘭大醫學中心創舉

報導指出，馬里蘭州弗雷德里克(Frederick)婦人萊絲莉‧杜尼(Leslie Shumaker Downey)說，日前手機接到女兒傳來豬心做為心臟移植手術成功創舉的報導，細看才發現接受手術的患者是貝內特。她說，當年22歲的弟弟舒馬克(Edward Shumaker)1988年在酒吧被貝內特在身上連刺七刀，導致癱瘓，後來近19年都必須坐輪椅，中風之後兩年過世，去世時距離41歲生日只差一周。

她表示，弟弟遇刺之後過得很痛苦，事發之後的好幾年，全家人仍然飽受折磨。

杜尼表說，貝內特出獄之後生活過得很好，「現在他還擁有一顆新的心臟，獲得重生機會，但我看來，我希望這顆心臟當初應該挑選更有資格的病患才對」。

報導指出，目前全美共有10萬6000多名美國人等候器官移植，平均每天有17名患者還沒來得及進行器官移植手術便死亡；曾經因為暴力犯罪而被定罪的前科犯獲得器官得以維持生命，遭到某些家屬批評不公，但從法律角度來看，卻沒有任何法條禁止前科犯接受器官移植或參加實驗性的器官移植手術。

紐約大學(New York University)生物倫理學(bioethics)教授卡普蘭(Arthur Caplan)指出，醫學最主要的精神便是為病人治病，不管病人身分為何。他說，醫師的工作不是區分好人壞人，犯罪是司法領域的問題。

報導指出，馬里蘭大學醫學中心並不願評論是否知道貝內特的犯罪前科。

華盛頓郵報報導，遭謀殺罪起訴的貝內特後來被陪審團裁定無罪，但遭控毆襲罪(battery)、非法持有武器等罪名則被定罪，被判坐牢10年並賠償舒馬克2萬9824元。

舒馬克及家屬後來對貝內特提告，貝內特被判應賠償340萬元。杜尼說，直到現在，父母都一毛錢賠償金都沒拿到，而父母為了讓坐輪椅的舒馬克可以方便出入，以房子抵押申請貸款購買了一輛殘障人士專用貨車以及其他設施。

華盛頓郵報 暴力犯罪 心臟病

上一則

大坂直美登富比世收入最高女運動員 年賺5700萬

延伸閱讀

暴飲暴食小心誘發胃心症候群 中醫3招助改善

暴飲暴食小心誘發胃心症候群 中醫3招助改善
快看世界／豬心移植人體 仍存三大倫理爭議

快看世界／豬心移植人體 仍存三大倫理爭議
走路就喘、胸口痛 醫：心臟該做復健運動

走路就喘、胸口痛 醫：心臟該做復健運動
基因豬心首度成功移植人類 馬里蘭大醫學中心創舉

基因豬心首度成功移植人類 馬里蘭大醫學中心創舉

熱門新聞

關穎珊在社群媒體宣布臨盆，分享女兒照片。（取材自Instagram）

保密到生產 「華裔前冰后」關穎珊產女 自曝懷孕不容易

2022-01-06 18:56
Omicron感染後仍可能病重，而且染疫復原後是否會有後遺症至今不明。圖為一名護士準備注射疫苗。（Getty Images）

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

2022-01-14 01:33
CDC雖表示不會改變戴口罩指南，但亞馬遜網站上N95和KN95口罩的售價已直線飆高。（美聯社）

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

2022-01-12 19:29
新冠變種病毒Omicron傳播力強，讓全美確診率再度飆升。Getty Images

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

2022-01-04 17:12
反疫苗科學家馬龍（Robert Malone）。美聯社

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

2022-01-09 11:20
專家警告Omicron激增可能很快達到頂峰。 （電視新聞截圖）

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

2022-01-08 16:03

超人氣

更多 >
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款
富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」