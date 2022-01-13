葛理漢：麥康諾必須支持川普 才能續任共和黨團領袖

共和黨籍南卡州聯邦參議員葛理漢。(路透)

共和黨 籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)12日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時說，麥康諾 (Mitch McConnell)若想繼續擔任參院共和黨領袖，就必須支持前總統川普 。

下個月將屆滿80歲的麥康諾，11日接受媒體訪問時說，今年底將爭取繼續擔任參院共和黨領袖。

不過，麥康諾經常被川普點名批評，包括將1月6日國會暴動怪罪給麥康諾，並譴責麥康諾投票支持拜登政府的1兆元基礎建設法案。

葛理漢12日晚間接受漢尼提訪問，被問到是否支持麥康諾續任共和黨團領袖時說，對於共和黨高層與川普交惡感到憂心。葛理漢說：「如果在眾議院或參議院想當共和黨團領袖，就必須跟川普擁有良好的工作關係(working relationship)。

葛理漢說，很欣賞麥康諾的為人，麥康諾力推川普稅改政策值得肯定，還在川普任內讓三名大法官進入最高法院，但如果要擔任共和黨團領袖，「我不會投票給沒辦法跟川普保持工作關係的人」。

他也說，共和黨必須團結一致，發揮團隊力量，「展現出我們與自由派民主黨員之間的差別為何」。葛理漢說，共和黨必須徹底執行川普政策。

他說，想爭取成為共和黨參院領袖的人，除非證明將會推動「美國優先」(America First)政策並與川普保持良好關係，「否則我將不會投票支持」。他表示：「如果你做不到這些，你將註定失敗。」

葛理漢說，川普是繼前總統雷根之後「最有影響力的共和黨人」，如果川普決定再戰2024，「我覺得他一定選贏」。

麥康諾從2015年至2021年間擔任參院多數黨領袖，2007年至2015年間則為少數黨領袖。麥康諾在2020年大選中贏得肯塔基州聯邦參議員「七連霸」，得票率比退休女飛行員出身的民主黨對手麥格拉斯(Amy McGrath)超越將近20%。

新聞周刊(Newsweek)分析，到目前為止，共和黨內似乎沒有出現想要與麥康諾爭奪共和黨團領袖地位的對手。

印地安納州聯邦參議員布朗恩(Mike Braun)對新聞網站「國會山莊報」(The Hills)表示，只要麥康諾繼續擔任參議員，一定會想當共和黨團領袖，不管是少數黨領袖或多數黨領袖都一樣。他說，至於麥康諾與川普之間的較勁，「我覺得時間久了之後，問題將自然解決」。