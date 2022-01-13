全球供應鏈危機 美軍駐日韓基地軍營超市受影響

全球供應鏈危機導致貨物短缺，就連美軍位於日本及南韓的基地都受到波及。圖為美軍位於沖繩的基地。(美聯社)

全球供應鏈 危機導致貨物短缺，就連美軍位於日本 及南韓的基地都受到波及。美軍新聞網站「星條旗報」(Stars and Stripes)13日報導，國防部 旗下位於全球各地的美軍基地附設軍營超市(commissaries)，疫情期間紛紛出現部分食物缺貨，如今從亞洲到歐洲地區都包括在內，需冷藏食品及乳製品受到影響最大。

「星條旗報」指出，現居日本沖繩的空軍軍眷薇拉瑞‧傑克森(Valerie Jackson)受訪時說，由於空軍嘉手納基地(Kadena Air Base)軍營超市貨架空蕩蕩，12日特地跑到海海軍陸戰隊軍營超市買菜，為家人準備塔可脆餅(tacos)晚餐。

她說，丈夫前幾天到嘉手納基地軍營超市買東西時，發現店裡的牛奶、酸奶油(sour cream)及起司等，都已寥寥無幾。

報導指出，疫情遲遲不退，已經緊縮的供應鏈彷彿陷入「完美風暴」(perfect storm)，國防部位於全球各地美軍基地的附設軍營超市頻頻缺貨，讓駐軍及家屬備受挫折，前幾個月以駐紮德國及義大利的基地缺貨狀況居多，新年過後則是位於日本及南韓的美軍基地，軍營超市食物貨架紛紛變得空空如也，臉書出現一篇篇抱怨文。

駐紮沖繩的美國海軍陸戰隊成員金斯爾(Camp Kinser)11日在臉書發文寫道：「在可以預見的將來，不要期望我們的軍營超市可以補貨到以往的狀況。」

他在臉書發文寫道，國防部軍營超市管理處(Defense Commissary Agency)已經為造成軍人社區不便致歉，他們正盡一切努力把商品送到貨架上。

國防部軍營超市管理處沖繩區域主任派特塞爾(Kalani Patsel)對「星條旗報」指出，日本及南韓美軍基地軍營超市的供貨是由同一家位於加州的供應商負責，因此這些地區目前都受到供應鏈危機影響。

派特塞爾說，商品供應正在緩慢恢復中，估計到了月底即可完成補貨。他指出，裝有軍營超市貨品的100個貨櫃，目前正在美國港口等待卸貨，除此之外還有供應鏈環節不斷出現確診案例，導致作業中斷。

他說，牛奶、起司、奶油、酸奶油、優格(yogurt，又稱酸奶)、雞蛋以及需冷藏的果汁，在絕大多數的美軍駐日基地便經常缺貨，咖啡奶精(coffee creamer)則是沖鱦美軍基地最熱門的商品。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點