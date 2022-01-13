桑德斯推法案 要求聯邦政府為全民發放N95口罩

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(右)去年提出，要求聯邦政府為全民發放N95口罩的法案，如今已獲15名民主黨籍參議員聯署。(美聯社)

Omicron變種病毒 肆虐導致美國確診案例持續飆升，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)去年提出，要求聯邦政府為全民發放N95口罩 的法案，如今已獲15名民主黨籍參議員聯署，包括參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)。白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)12日則對媒體表示，拜登政府現正積極尋求讓民眾能更容易取得N95口罩的各種方式。

桑德斯去年提出「全民發口罩」(Masks for All Act)草案，要求聯邦政府為每名美國民眾發放一盒N95口罩。新聞周刊(Newsweek)報導，美國疫情再度升溫，桑德斯近來加緊力道為法案催生，已有包括舒默在內的15名民主黨參議員參加連署。

報導指出，桑德斯發表聲明：「就在我們面臨Omicron變種病毒迅速擴散之際，我們應該記得，並不是所有口罩都是一樣的。」

他指出：「在這個全球歷史上最富有的國家，高規格口罩竟然沒辦法讓第一線員工、醫護人員以及所有美國人都能夠方便取得，真的很丟臉。」

桑德斯說，這項草案的提議內容，就是做到公共衛生專家及科學家呼籲民眾應該做的；聯邦政府應該為全體人民免費提供高品質N95口罩，以避免死亡及痛苦，讓醫療系統也能省下可觀花費。

民主黨新澤西州聯邦眾議員柯爾曼(Bonnie Watson Coleman)、民主黨麻州聯邦眾議員特拉漢(Lori Trahan)也在眾院推動要求聯邦政府為民眾發放口罩的類似法案。

民眾戴口罩的等級是否應該提升到防疫規格更高的N95，美國疾病管制暨預防中心(CDC)表示，鼓勵民眾持續戴口罩，不管任何口罩都可以。

疾管中心主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)12日在白宮新聞簡報會上說，疾管中心的立場並未改變，持續呼籲民眾戴上可與臉部密切緊貼的口罩，任何口罩都比沒戴口罩來得強。

美國發生新冠疫情之初，N95口罩在市面上嚴重缺貨。新聞周刊報導，如今N95口罩已經不像疫情初期那般缺貨嚴重，但價格仍然偏高，與一般的布質口罩相比，取得相對不便。

包蒙特健康醫院(Beaumont Health)傳染疾病研究部主任希姆斯(Matthew Sims)對新聞周刊指出，疫情剛發生時，公共衛生專家們說曝露時間不到15分鐘，就可能感染新冠病毒，Delta變種病毒出現後，可能遭到感染的病毒曝露時間縮短，現在Omicron變種病毒則是任何曝露都可能遭到傳染。

希姆斯說，從保護效果來看，布口罩是防護效率最差的，其次為外科手術口罩，接下來才是N95口罩。他說，N95口罩保護效果較佳，因為可以與臉部緊貼，戴上N95口罩應該接受測試，確保獲得最高保護效果，但醫療體系之外的一般民眾卻沒有如此機會。

白宮防疫協調官齊安茲12日說，拜登政府現正積極尋求讓民眾能更容易取得N95口罩的各種方式，但未說明具體細節。