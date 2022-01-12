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「我是學者，不是間諜！」華裔反對「中國行動計畫」 司法部前示威抗議

記者張筠／華盛頓報導
科學本是全球性的，需要各國合作，但美國執法部門卻迫害此環境，不僅影響學術自由，更有明顯的種族歧視。（記者張筠 / 攝影）
科學本是全球性的，需要各國合作，但美國執法部門卻迫害此環境，不僅影響學術自由，更有明顯的種族歧視。（記者張筠 / 攝影）

由川普政府發起的「中國行動計畫」(China Initiative)多年來給華裔學者在美發展蒙上陰影，許多因該計畫遭起訴的學者最終被無罪釋放，但學術生涯甚至個人生活嚴重受損，大華府華裔社區12日到司法部門前示威抗議，高喊「學者不是間諜」，要求聯邦政府立即終止該計畫，還學者穩定、正常的研究環境，對美國乃至全世界也有益處。

「中國行動計畫」2018年由川普政府發起，旨在阻止商業機密和其他專利信息向中國轉移，但常涉及種族偵防(racial profiling)，許多華裔學者因該計畫被起訴或抓捕，包括田納西大學諾克斯維爾分校華人教授胡安明(Anming Hu)等。

美國華人聯合會(UCA)12日在華府發起抗議示威，反對「中國行動計畫」的民眾在司法部前聚集，高喊「我是學者，不是間諜！」、「科學是世界的」、「華裔美國人也是美國人」等口號，要求聯邦政府立即停止「中國行動計畫」，也不要再歧視華裔，他們舉著近三年因該計畫受到不公待遇或起訴的八名學者的相片，在司法部前遊行示威。

美國華人聯合會會長薛海培表示，科學本是全球性的，需要各國合作，但美國執法部門卻迫害此環境，不僅影響學術自由，更有明顯的種族歧視，全美華人對此非常憤慨，要求聯邦政府盡快還給各行業學者一個公平正常的研究環境。

亞太裔公共事務協會華府分會會長蔡德樑表示，一個國家要保護智慧財產權很合理也很重要，但不應以族裔為基礎，尤其在沒有足夠證據的情況下，針對某一族裔制定行動計畫，非常危險，也會波及到其他國家和族裔的學者。

蔡德樑說，當前中國科學發展迅速，美國若能與中國合作對自身也非常有利，現在很多華裔學者因為擔憂種族偵防都不敢留美發展，對僑界以及美國學術發展都是很大損失；他表示，執法部門在抓捕華裔學者後，因證據不足將他們無罪釋放，但沒有任何補償，甚至沒有讓他們恢復工作，「這也有侵犯人權的嫌疑」，因此華裔必須要站出來告訴美國政府和主流社區，該行動計畫對美國本身也非常不利，尤其近期全球防疫合作需求大，相關學術研究也應密切合作。

由川普政府發起的「中國行動計畫」多年來給華裔學者在美發展蒙上陰影，大華府華人社區...
由川普政府發起的「中國行動計畫」多年來給華裔學者在美發展蒙上陰影，大華府華人社區12日在司法部前聚集抗議。（記者張筠 / 攝影）
蔡德樑表示，執法部門在抓捕華裔學者後，因證據不足將他們無罪釋放，但沒有任何補償，...
蔡德樑表示，執法部門在抓捕華裔學者後，因證據不足將他們無罪釋放，但沒有任何補償，甚至沒有讓他們恢復工作，有侵犯人權的嫌疑。（記者張筠 / 攝影）
抗議者要求聯邦政府立即終止該計畫，還學者穩定、正常的研究環境，對美國乃至全世界也...
抗議者要求聯邦政府立即終止該計畫，還學者穩定、正常的研究環境，對美國乃至全世界也有益處。（記者張筠 / 攝影）
示威者高喊「我是學者，不是間諜！」、「科學是世界的」、「華裔美國人也是美國人」等...
示威者高喊「我是學者，不是間諜！」、「科學是世界的」、「華裔美國人也是美國人」等口號，要求聯邦政府立即停止「中國行動計畫」。（記者張筠 / 攝影）

華裔 華人 司法部

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