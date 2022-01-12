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拜登搭檔麗茲‧錢尼角逐2024？紐約時報專欄引推特熱議

記者顏伶如／綜合報導
拜登(右)搭檔麗茲‧錢尼(左)角逐2024年連任的建議，引起熱億。圖為拜登上任百日前往國會致詞。(美聯社)
拜登(右)搭檔麗茲‧錢尼(左)角逐2024年連任的建議，引起熱億。圖為拜登上任百日前往國會致詞。(美聯社)

紐約時報專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)11日撰文拋出拜登總統搭配共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)角逐2024年連任的建議，在推特引發網友熱議。Politico新聞網站白宮記者湯普森便在推文中指出，佛里曼是拜登最喜歡的專欄作家之一。

佛里曼在文中指出，以色列成立聯合政府的實例，可以做為美國政治的借鏡。

佛利曼除了提議拜登可挑選錢尼做為副手之外，還提出民主黨進軍2024年大選的其他正副總統搭檔組合，包括拜登配共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)、賀錦麗配共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)、前任民主黨籍喬治亞州聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)配錢尼，以及民主黨明尼蘇達州聯邦參議員艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)配錢尼。

獨立調查記者葛林沃德(Glenn Greenwald)在推特回應指出：「別的都先別提，光是把賀錦麗從2024年搭檔名單踢出，還找錢尼遞補上場，就很好笑了。」

佛利曼在專欄寫道，曾針對「拜錢配」(Biden-Cheney)請教哈佛大學(Harvard University)政治學者李維茲基(Steven Levitsky)，詢問如此想法是否過於天馬行空，李維茲基則回答：「一點也不會。」

李維茲基表示，錢尼如何發揮角色，讓民主黨獲得像以色列一樣的聯合陣線效果，值得展開討論，而「拜錢配」結盟所傳遞的訊息則是，眼前最高目標只有一個，就是搶救美國民主制度。

李維茲基分析美國民主已走到生死關頭，共和黨已經展現不再願意遵循民主遊戲規則的態度，在西方民主國家當中，美國民主變得岌岌可危。

佛利曼在文中指出，李維茲基指出，以目前情勢看來，必須盡一切可能阻止已經淪為「川普黨」的共和黨重新執政，如果共和黨再度上台，將來敗選時可能就不願交出權力了，以挽救民主制度為最高目標，代表著個人必須在政治層面做出重大犧牲。

李維茲基舉例，所謂政治層面個人犧牲，例如民主黨紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)要幫錢尼助選，還有錢尼必須把昔日推動的某些政策以及共和黨議題擺在一邊。

佛利曼在寫道，李維茲基分析，「拜錢配」只是權宜之計，並非長久之道，李維茲基也說：「我想要盡快恢復常態，我才能像以前一樣，對錢尼提出的每項政見都反對到底」。

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