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買不到油漆、窗戶、車庫門… 建商傷腦筋 屋主也煩心

記者顏伶如／綜合報導

華爾街日報報導，供應鏈危機讓新屋市場也深受其害，建商想趕工卻束手無策，消費者購屋選擇變少，某些屋主甚至被迫住進尚未完工的新家。

過去一年裡，受到買房需求量增加、成屋市場縮減等因素影響，建商動作變得積極。買房需求量在2020年底到2021年初出現激增，讓建商幾乎無力消受，某些市場甚至宣布暫停銷售。

但現在建商則受到全球供應鏈危機嚴重衝擊。疫情底下許多工廠關門，運輸耽擱，港口作業量有限，都讓房屋建築業許多重要商品與材料變成取得不易，包括窗戶、車庫門、家電用品以及油漆。2021年2月，德州突然陷入酷寒還大停電，用在許多房屋建築產品當中的樹脂，因此缺貨。

2021年底，某些產品的供應鏈延誤開始出現改善跡象，但建商指出，新建房屋完工時程較往常還是拖延數周之久。房屋市場研究機構Zonda在2021年11月間進行的建商問卷調查發現，約九成受訪建商說遇到供應鏈中斷問題，相較之下2021年1月間僅75%建商面臨相同問題。

運輸方面出現延誤可能導致骨牌效應，員工必須更改班表，但許多房地產市場在同一時間裡，卻已面臨有經驗員工極度短缺的窘境。

許多建商到目前為止，都有辦法把建材成本增加轉嫁給消費者，不過房價屢創新高的趨勢，卻也讓某些建商擔心潛在買房族群恐被嚇跑。

華爾街日報報導，如今建商紛紛設法尋找新的供應廠商，建材有貨時趕快囤貨，或者使用其他材料做為替代。有些建商透過一般供應鏈管道都買不到材料之後，只得找上居家用品連鎖零售商，購買需要的用品。

位於佛羅里達州河景(Riverview)魏斯貝(WestBay)建築公司負責人努恩(Willy Nunn)說，以前訂購窗戶從下單到交貨約有60天時間，但現在要提早半年訂貨才行。他說，現在公司興建的房屋，工程進度大約都比預訂延遲30天至60天。

供應鏈 華爾街 德州

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