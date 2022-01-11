俄放話要喊停「美俄安全對話」 白宮：取決俄的態度

白宮發言人莎奇表示，「若俄羅斯準備好嚴肅磋商，美國也是。」（美聯社）

持續近8小時的美俄戰略穩定對話似乎無助和緩局勢？克里姆林宮發言人培斯科夫11日表示，除非華府願反對前蘇聯國家烏克蘭 與喬治亞加入北約，否則俄羅斯 將考慮喊停與美國的安全對話；白宮 重申，外交對話如何繼續取決於俄羅斯的態度。

美俄戰略穩定對話10日結束後，俄羅斯12日將參與北約-俄羅斯理事會會議，13日則有歐洲安全與合作組織會議；針對烏克蘭危機的首場密集外交對話，多數外媒以「僵局難解」形容會議成果，美俄雙方僅就持續對話達成共識。

「沒有樂觀理由。」培斯科夫（Dmitry Peskov）在記者會上以此形容接下來的對話，他表示，莫斯科將在幾天內考慮是否繼續對話，且不會甘於無止盡拖延這個過程。

此外，路透報導，俄羅斯11日在烏克蘭邊境舉行約3000名俄軍參與的實彈演習，莫斯科表示，無意發起攻擊，且俄羅斯完全有權在自己的領土上調動軍隊和實施軍演。

路透分析，這顯示克里姆林宮無意降低軍事緊張情勢。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）11日表示，此時判斷俄羅斯是否願意循外交管道解決問題尚為之過早，美國會持續嚴密關注俄軍動態。

「若俄羅斯準備好嚴肅磋商，美國也是。」莎奇表示，或者俄國只是想讓對話破局，藉口推託外交不可行，以持續正在烏克蘭邊界的侵略言行。

對於俄羅斯要求美國拒絕烏克蘭加入北約，莎奇表示，這是烏克蘭和北約30國的事務，不由他國決定。

莎奇說，若要循外交途徑，有一系列可討論，取決於俄羅斯的態度；此外，美國也會持續與歐洲盟友和夥伴協調。

國務卿布林肯11日與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）通話，副國務卿薛曼（Wendy Sherman）同日會晤歐盟官員，均重申支持以外交管道解決區域危機，若俄羅斯發起衝突，將會使俄方蒙受經濟巨大損失，美國也會與盟友共同強化北約在東翼的軍事部署及對烏克蘭的安全協助。