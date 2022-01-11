華盛頓州混凝土勞工串連罷工 美西第5大出口保稅區停擺

水泥公司Lehigh Northwest的混凝土車司機和工廠工人，10日清晨將罷工 糾察線拉到華盛頓州 埃弗里特（Everett）港區可存放5.5萬噸散裝水泥的儲存設施前。此次罷工除了可能影響水泥的運送，衝擊營建等相關產業，也造成埃弗里特港區所有作業停擺。

埃弗里特港是華盛頓州第二大、美西第五大出口保稅區，每年近210億美元貨物從這裡出口。在這個港口工作的國際海岸和倉庫工會（ILWU）成員，力挺Lehigh此次罷工，也拒絕工作。

此時正好也是西雅圖 五大混凝土公司逾300人發起罷工所進入的第六周。西雅圖規模230億美元的營造業，由於沒有混凝土，已開始停工。

西雅圖五大混凝土公司的混凝土車司機和工廠員工，從去年12月3日開始罷工，要求這些主導西雅圖混凝土業的公司，遵守聯邦勞動法規。

罷工可能影響水泥的裝載運送，進而衝擊西雅圖大型建案施工進度，包含微軟位於雷德蒙德（Redmond）總部園區的現代化改建等工程。像是Lehigh Northwest，就在這個港區營運一座巨大的水泥儲存等設施，每年透過貨車和鐵路運送約50萬噸水泥，至整個大西雅圖地區。