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無證移民家庭在邊境遭拆散可獲賠償 如今卻面臨勒索

記者顏伶如／綜合報導
圖為去年3月試圖穿越美墨邊界的宏都拉斯移民。(美聯社)
圖為去年3月試圖穿越美墨邊界的宏都拉斯移民。(美聯社)

美聯社報導，前總統川普任內在美墨邊境打擊無證移民的強硬措施，讓30歲宏都拉斯婦人與6歲兒子被拆散，如今母子已經團圓，婦人在北卡羅來納州找到建築業工作，委任律師也向美國政府展開賠償交涉，但她在家鄉的母親卻開始遭到恐嚇勒索。婦人匿名受訪時說：「別人以為我成了百萬富翁。我根本沒辦法付那麼多錢，不知道該怎麼辦。我真的覺得非常無助。」

這名宏都拉斯婦女的11歲兒子及7歲女兒仍在故鄉，由她的母親代為照料。婦人說，賠償金消息傳出後，56歲母親便接到勒索字條，獅子大開口要求一個月5000元。她也說，友人告知，留在家鄉的兩個孩子處境非常危險。

報導指出，某些移民權益倡議人士指出，曾經遭到骨肉分離的無證移民家庭，有機會得到美國政府巨額賠償的消息傳出之後，使得家人淪為勒索目標，但這些家庭最後是否真的能拿到美國政府的賠償金，還是未知數。

去年11月，媒體報導傳出司法部考慮對家人曾被拆散的非法入境移民，提供每人45萬元賠償，一個家長與一名兒女則可獲得90萬賠償。

住在瓜地馬拉北部的47歲商店老闆接受美聯社訪問時說，妻子帶著兒子2018年在美墨邊境闖關，結果被拆散一個多月，自從傳出有機會獲得賠償的消息之後，「大家都覺得我變得很有錢」。他說：「鄰居前幾天還跟我說，曾被拆散的家庭可獲賠償，我現在肯定有錢了，但我跟他說，根本不是如此。」

報導指出，這名商店老闆與14歲女兒仍在瓜地馬拉，他的妻子則帶著18歲兒子住在亞特蘭大，

他說，收過恐嚇簡訊說，若不給錢的話，遠在美國的兒子就會遭到綁架。他說，為了安全起見，每隔兩周便更新手機號碼。

宏都拉斯婦人與瓜地馬拉男子的委任律師狄安達(Ricardo de Anda)說，手邊負責的72個無證移民家庭當中，有5個家庭在賠償消息傳出之後曾遭威脅，其中一個家庭在瓜地馬拉差點被綁架。

美聯社報導，司法部上個月退出有關賠償無證移民的協商討論，但未排除日後可能達成協議。代表無證移民與美國政府磋商的律師表示，非金錢項目的賠償事宜仍在持續討論中，例如協助無證移民家庭在美國團圓，以及提供心理輔導等服務。

狄安達說，對賠償金報導傳出後遭恐嚇威脅的無證移民家人，拜登政府應該考慮允許前來美國。

移民家庭 美墨邊境 司法部

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