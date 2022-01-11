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超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

記者顏伶如／綜合報導
圖為華盛頓州一名消費者站在超市貨架前。(美聯社)
圖為華盛頓州一名消費者站在超市貨架前。(美聯社)

2022剛開年不久，社群網站便出現網友分享超市貨架空蕩蕩的照片，從奶油奶酪(cream cheese，又稱奶油芝士)到紙巾、兒童果汁及貓糧，通通缺貨。華盛頓郵報分析，導致這波缺貨的部份原因，與疫情爆發初期相同，某些新挑戰的出現，讓狀況變得棘手。

華盛頓郵報分析，這波超市缺貨潮大致有四大原因：

Omicron變種病毒傳播

疫情升溫讓包括超市在內的店家必須加強清潔與消毒、恢復戴口罩規定並要求保持社交距離，但同一時間請病假員工卻增加。業界組織「消費者品牌協會」(Consumer Brands Association)執行長弗里曼(Geoff Freeman)10日與27家食品業者高層舉行電話會議時說，過去兩周員工請病假的數量，比2020年全年平均統計還高。

弗里曼說，這個現象非常驚人，還碰上卡車司機全國缺工高達12萬人，食品加工廠現在人力也短少約一成，「系統在同一時間承受很多壓力」。

在康乃狄克州、紐約州、新澤西州設有分店的百貨連鎖店倫納德(Stew Leonard's)負責人倫納德(Stew Leonard Jr.)說，受到疫情影響，旗下2500名員工當中，目前共計約200人生病或在隔離中。他舉例說，大量員工請病假，在人力不足之下，只得縮減某些披薩口味。

倫納德說，絕大多數工廠現在也都因為缺工而縮減生產選項，「某些原因與大辭職潮(Great Resignation)有關，但主要還是Omicron疫情升溫」。

冬季天候

元旦過後，冬季風暴在中大西洋地區帶來超過1呎降雪，過去兩周許多地區路況都不好，維吉尼亞州斯坦福(Stafford)95號州際公路(I-95)上周發生20小時大塞車便是一例，為超市補貨的半掛式卡車(semi trucks)因此卡在路上。

食品業組織FMI業界關係部副總監巴克爾(Doug Baker)說，冬季向來挑戰較多，但現在從西岸到東岸，惡劣天候的頻率與規模，都是以往少見的。他說，天氣不好讓消費者心理受到影響，當民眾看到超市缺貨的照片時，便紛紛多買一些用品囤積起來，以防萬一。

報導指出，寒假過後，全美約有5000多所學校因為疫情或天候關係，延後讓學生返回校園上課，許多家庭因此採購較多麵包、肉品及穀類加工食品。

供應鏈危機

巴克爾說：「我們許多用料與產品所來自的國家，現在都出現疫情，某些國家以嚴格手段暫時關閉工廠，整個流程因此延誤。這不只是國內問題，還關係到其他國家如何處理Omicron疫情。」

更多民眾如今選擇不上館子

物價上漲、疫情升高等因素，讓許多家庭較少上餐廳用餐。冬季風暴也讓消費者對於購買食材的需求量提高。

疫情 Omicron 風暴

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