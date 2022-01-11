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川普遭控煽動國會暴動 律師：言行屬總統職責範圍

中央社／華盛頓10日電
美國前總統川普（圖）的律師今天在法庭上主張，川普不應為了去年1月6日國會大廈遭攻擊前的一番激昂言論遭到控訴，因為他的行為屬於官方總統職責範疇內。（Getty Images）
美國前總統川普（圖）的律師今天在法庭上主張，川普不應為了去年1月6日國會大廈遭攻擊前的一番激昂言論遭到控訴，因為他的行為屬於官方總統職責範疇內。（Getty Images）

美國前總統川普的律師今天在法庭上主張，川普不應為了去年1月6日國會大廈遭攻擊前的一番激昂言論遭到控訴，因為他的行為屬於官方總統職責範疇內。

路透報導，川普的律師賓納爾（Jesse Binnall）今天在法庭審訊期間表示，川普對於民主黨國會成員和兩名員警提出的三起訴訟是「可以豁免」或受到保護的。賓納爾表示，行政豁免權涉及的範圍必須廣泛。

這些訴訟案由民主黨籍聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）和納德勒（Jerry Nadler）等原告提出，他們主張川普應為警察和國會議員受傷一事負責。

本案讓人想到1982年最高法院判例，該例確認了總統對於官方職務行為享有訴訟豁免權。

華盛頓特區地方法院法官梅塔（Amit Mehta）在歷時五個小時的法庭審訊上，針對總統豁免權上限一事追問雙方律師。

原告律師塞勒斯（Joseph Sellers）反駁說，川普的言論屬於競選造勢，並非公務行為，還說最高法院有意保護總統避免因為這類行為遭到訴訟是「不可思議」。

塞勒斯說：「煽動國會暴動並無合法性可言。」

梅塔今天並未做出裁決，他在審理期間表示，這起訴訟引發困難的法律問題。 

川普 民主黨 警察

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