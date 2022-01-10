談強迫勞動惹怒中國 英特爾自刪新疆相關言論
美國半導體大廠英特爾（Intel）刪除了上月致供應商公開信中涉及新疆的言論。這封公開信的內容先前在中國社群媒體上引發軒然大波，英特爾曾發道歉聲明。
去年12月中，英特爾在官網上向全球供應商發表公開信，呼籲商業夥伴避免從新疆地區採購。中國在新疆針對穆斯林和其他少數族裔進行強制同化運動，遭西方陣營制裁。
幾天內，總部位於加州聖塔克拉拉的英特爾就因為切斷與新疆的業務往來，遭中國網友和官媒譴責。英特爾在中國的一位品牌大使也解除與該公司的合作關係，以示抗議。英特爾12月23日在中國社交媒體公司帳號上道歉說，寫公開信是為了遵守美國法律，不代表該公司在新疆問題的立場。
華爾街日報1月10日檢視英特爾官網同一網頁和致供應商公開信時發現，新疆相關言論已被刪除。在此之前，英特爾公開信在12月23日還能讀到：「我們的投資人和客戶詢問，英特爾是否從中國新疆地區採購產品或服務。多國政府已對採購自新疆的產品設限。因此，英特爾必須須確保我們的供應鏈不使用任何新疆勞動力，也不從新疆採購貨物或服務」。1月10日的版本已經沒有這些措辭。
英特爾周一說，該公司「最近在中國發表了一份聲明，以解決我們在中國的利害關係人所提出、有關我們如何與全球供應商網絡溝通某些法律要求和政策的問題」。英特爾在周一聲明中表示，將繼續確保遵守美國和其他營運地區的適用法律和法規。
新疆如今已成西方公司和品牌的地雷區，特別是北京冬奧會即將於2月4日開幕。包括英特爾、可口可樂和三星電子在內的頂級奧運贊助商正面臨一些西方政治人物和人權活動人士呼籲，要求它們退出贊助。英特爾是與國際奧委會簽約贊助多屆奧運會的14家全球公司之一。
美國總統拜登已在去年12月23日簽署「防止強迫維吾爾勞動法」（The Uyghur Forced Labor Prevention Act），禁止從新疆進口涉及強制勞動的產品，除非企業能夠證明這些商品並非強迫勞動所得。
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