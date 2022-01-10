談強迫勞動惹怒中國 英特爾自刪新疆相關言論

英特爾刪除2021年12月致供應商公開信中有關新疆的言論。(路透)

美國半導體大廠英特爾（Intel）刪除了上月致供應商公開信中涉及新疆 的言論。這封公開信的內容先前在中國社群媒體上引發軒然大波，英特爾曾發道歉聲明。

去年12月中，英特爾在官網上向全球供應商發表公開信，呼籲商業夥伴避免從新疆地區採購。中國在新疆針對穆斯林和其他少數族裔進行強制同化運動，遭西方陣營制裁。

幾天內，總部位於加州聖塔克拉拉的英特爾就因為切斷與新疆的業務往來，遭中國網友和官媒譴責。英特爾在中國的一位品牌大使也解除與該公司的合作關係，以示抗議。英特爾12月23日在中國社交媒體公司帳號上道歉說，寫公開信是為了遵守美國法律，不代表該公司在新疆問題的立場。

華爾街日報1月10日檢視英特爾官網同一網頁和致供應商公開信時發現，新疆相關言論已被刪除。在此之前，英特爾公開信在12月23日還能讀到：「我們的投資人和客戶詢問，英特爾是否從中國新疆地區採購產品或服務。多國政府已對採購自新疆的產品設限。因此，英特爾必須須確保我們的供應鏈不使用任何新疆勞動力，也不從新疆採購貨物或服務」。1月10日的版本已經沒有這些措辭。

英特爾周一說，該公司「最近在中國發表了一份聲明，以解決我們在中國的利害關係人所提出、有關我們如何與全球供應商網絡溝通某些法律要求和政策的問題」。英特爾在周一聲明中表示，將繼續確保遵守美國和其他營運地區的適用法律和法規。

新疆如今已成西方公司和品牌的地雷區，特別是北京冬奧 會即將於2月4日開幕。包括英特爾、可口可樂和三星電子在內的頂級奧運 贊助商正面臨一些西方政治人物和人權活動人士呼籲，要求它們退出贊助。英特爾是與國際奧委會簽約贊助多屆奧運會的14家全球公司之一。

美國總統拜登已在去年12月23日簽署「防止強迫維吾爾勞動法」（The Uyghur Forced Labor Prevention Act），禁止從新疆進口涉及強制勞動的產品，除非企業能夠證明這些商品並非強迫勞動所得。