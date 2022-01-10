我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

談強迫勞動惹怒中國 英特爾自刪新疆相關言論

編譯季晶晶／綜合報導
英特爾刪除2021年12月致供應商公開信中有關新疆的言論。(路透)
英特爾刪除2021年12月致供應商公開信中有關新疆的言論。(路透)

美國半導體大廠英特爾（Intel）刪除了上月致供應商公開信中涉及新疆的言論。這封公開信的內容先前在中國社群媒體上引發軒然大波，英特爾曾發道歉聲明。

去年12月中，英特爾在官網上向全球供應商發表公開信，呼籲商業夥伴避免從新疆地區採購。中國在新疆針對穆斯林和其他少數族裔進行強制同化運動，遭西方陣營制裁。

幾天內，總部位於加州聖塔克拉拉的英特爾就因為切斷與新疆的業務往來，遭中國網友和官媒譴責。英特爾在中國的一位品牌大使也解除與該公司的合作關係，以示抗議。英特爾12月23日在中國社交媒體公司帳號上道歉說，寫公開信是為了遵守美國法律，不代表該公司在新疆問題的立場。

華爾街日報1月10日檢視英特爾官網同一網頁和致供應商公開信時發現，新疆相關言論已被刪除。在此之前，英特爾公開信在12月23日還能讀到：「我們的投資人和客戶詢問，英特爾是否從中國新疆地區採購產品或服務。多國政府已對採購自新疆的產品設限。因此，英特爾必須須確保我們的供應鏈不使用任何新疆勞動力，也不從新疆採購貨物或服務」。1月10日的版本已經沒有這些措辭。

英特爾周一說，該公司「最近在中國發表了一份聲明，以解決我們在中國的利害關係人所提出、有關我們如何與全球供應商網絡溝通某些法律要求和政策的問題」。英特爾在周一聲明中表示，將繼續確保遵守美國和其他營運地區的適用法律和法規。

新疆如今已成西方公司和品牌的地雷區，特別是北京冬奧會即將於2月4日開幕。包括英特爾、可口可樂和三星電子在內的頂級奧運贊助商正面臨一些西方政治人物和人權活動人士呼籲，要求它們退出贊助。英特爾是與國際奧委會簽約贊助多屆奧運會的14家全球公司之一。

美國總統拜登已在去年12月23日簽署「防止強迫維吾爾勞動法」（The Uyghur Forced Labor Prevention Act），禁止從新疆進口涉及強制勞動的產品，除非企業能夠證明這些商品並非強迫勞動所得。

新疆 奧運 北京冬奧

上一則

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組 每月最多8套

延伸閱讀

客戶搶付款項預約產能 台積電拚全年無淡季

客戶搶付款項預約產能 台積電拚全年無淡季
放棄英特爾晶片 蘋果Mac賣翻

放棄英特爾晶片 蘋果Mac賣翻
印度開出誘人獎勵方案 力 爭引英特爾設新廠

印度開出誘人獎勵方案 力 爭引英特爾設新廠
路透：英特爾和義大利就投資逾90億美元封裝廠密集協商

路透：英特爾和義大利就投資逾90億美元封裝廠密集協商

熱門新聞

新冠變種病毒Omicron傳播力強，讓全美確診率再度飆升。Getty Images

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

2022-01-04 17:12
賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯。(取自賓州大學網站)

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

2022-01-04 11:07
關穎珊在社群媒體宣布臨盆，分享女兒照片。（取材自Instagram）

保密到生產 「華裔前冰后」關穎珊產女 自曝懷孕不容易

2022-01-06 18:56
反疫苗科學家馬龍（Robert Malone）。美聯社

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

2022-01-09 11:20
專家警告Omicron激增可能很快達到頂峰。 （電視新聞截圖）

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

2022-01-08 16:03
圖：pixabay

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

2022-01-05 13:06

超人氣

更多 >
只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑