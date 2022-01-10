醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組 每月最多8套
拜登政府10日宣布，從15日起，私人醫療保險公司每月須為每位投保消費者提供最多八套新冠病毒居家檢測組；美聯社報導分析，疫情升溫令民眾備感挫折之際，拜登政府這項措施旨在降低成本，且讓病毒檢測變得更加簡便。
「這是我們整體策略的環節之一，希望盡快讓民眾免費取得使用方便的居家檢測組。」衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)發表聲明指出：「我們要求私人保險公司必須承擔投保民眾的居家檢測開銷，等於擴大民眾在有需要的時候取得免費檢測的能力。」
根據拜登政府新規，民眾可以透過私人保險免費購買居家病毒檢測組，或者提供購買病毒檢測組的收據向保險公司申請費用報銷(reimburse)，只要數量不超過每月限制即可。以四口之家為例，每個月最高可申請報銷32個病毒檢測組。
核酸檢測(PCR)以及醫療機構規定並進行的快篩，全數費用則將由保險公司承擔，沒有上限。
年底假期期間，許多民眾為與親人團圓而出遠門，由於正值Omicron變種病毒迅速擴散之際，市售居家病毒快篩檢測組嚴重缺貨，拜登總統因此受到輿論檢討。美聯社報導，拜登政府現正設法透過提高供應量及降低價格，讓病毒居家檢測組變得取得容易。
報導指出，到了本月底，聯邦政府還將推出新網站，透過電子郵件開始發送5億份居家病毒檢測組；在目前確診案例增加速度最快的幾個地區，聯邦政府也將加快腳步設立新冠病毒快篩緊急檢測站。
美聯社分析，費用由保險公司承擔的病毒檢測組，將讓民眾省下可觀花費，聯邦政府則希望當居家病毒檢測組變得更加普遍之後，病毒傳播速度將可因此趨緩，進而達到讓學童早日返回校園上課、民眾得以安全群聚等目標。
白宮發言人莎奇(Jen Psaki)10日在新聞簡報會上表示，聯邦政府為民眾免費提供的病毒檢測組，未來幾周就會寄送到府。
她說，根據聯邦政府與包商簽訂契約，病毒檢測組配送作業時間必須迅速確實，「第一批最快可望下周便可寄達」。
莎奇說，未來兩周內包商將把所有病毒檢測組寄出，民眾到了月底便可以在網上預訂後續的檢測組；她指出：「更多細節將於網站上公布，我們本周也將成立電話服務專線。」
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