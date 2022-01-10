醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組 每月最多8套

馬里蘭州開始分發家用檢測盒，圖為蒙哥馬利郡圖書館人員與義工正在準備分發。(歐新社)

拜登 政府10日宣布，從15日起，私人醫療保險 公司每月須為每位投保消費者提供最多八套新冠病毒居家檢測 組；美聯社報導分析，疫情升溫令民眾備感挫折之際，拜登政府這項措施旨在降低成本，且讓病毒檢測變得更加簡便。

「這是我們整體策略的環節之一，希望盡快讓民眾免費取得使用方便的居家檢測組。」衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)發表聲明指出：「我們要求私人保險公司必須承擔投保民眾的居家檢測開銷，等於擴大民眾在有需要的時候取得免費檢測的能力。」

根據拜登政府新規，民眾可以透過私人保險免費購買居家病毒檢測組，或者提供購買病毒檢測組的收據向保險公司申請費用報銷(reimburse)，只要數量不超過每月限制即可。以四口之家為例，每個月最高可申請報銷32個病毒檢測組。

核酸檢測(PCR)以及醫療機構規定並進行的快篩，全數費用則將由保險公司承擔，沒有上限。

年底假期期間，許多民眾為與親人團圓而出遠門，由於正值Omicron變種病毒迅速擴散之際，市售居家病毒快篩檢測組嚴重缺貨，拜登總統因此受到輿論檢討。美聯社報導，拜登政府現正設法透過提高供應量及降低價格，讓病毒居家檢測組變得取得容易。

報導指出，到了本月底，聯邦政府還將推出新網站，透過電子郵件開始發送5億份居家病毒檢測組；在目前確診案例增加速度最快的幾個地區，聯邦政府也將加快腳步設立新冠病毒快篩緊急檢測站。

美聯社分析，費用由保險公司承擔的病毒檢測組，將讓民眾省下可觀花費，聯邦政府則希望當居家病毒檢測組變得更加普遍之後，病毒傳播速度將可因此趨緩，進而達到讓學童早日返回校園上課、民眾得以安全群聚等目標。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)10日在新聞簡報會上表示，聯邦政府為民眾免費提供的病毒檢測組，未來幾周就會寄送到府。

她說，根據聯邦政府與包商簽訂契約，病毒檢測組配送作業時間必須迅速確實，「第一批最快可望下周便可寄達」。

莎奇說，未來兩周內包商將把所有病毒檢測組寄出，民眾到了月底便可以在網上預訂後續的檢測組；她指出：「更多細節將於網站上公布，我們本周也將成立電話服務專線。」