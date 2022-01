耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金

美國16所名校遭控合謀串通,限制學生申請助學金。圖為康乃爾大學資料照。(記者張宗智/攝影)

華爾街 日報10日報導,包括耶魯大學 (Yale University)、喬治城大學(Georgetown University)、哥倫比亞大學(Columbia University)、康乃爾大學(Cornell University)、西北大學(Northwestern University)、加州理工學院(California Institute of Technology)在內等16所名校,遭控合謀串通限制學生申請助學金,明顯涉嫌違反「反托拉斯」法規,被五名校友告上聯邦法院。

在這起訴訟中列為被告的學校,還有布朗大學(Brown University)、芝加哥大學(University of Chicago)、達特茅斯學院(Dartmouth College)、杜克大學(Duke University)、愛默蕾大學(Emory University)、麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)、聖母大學(University of Notre Dame)、賓州 大學(University of Pennsylvania)、萊斯大學(Rice University)、范德堡大學(Vanderbilt University)。

報導指出,代表五名校友的律師事務所,9日晚間向伊利諾州聯邦法院遞狀控告耶魯大學等16所學校,指控校方涉嫌以壟斷及不公平手段限制學生申請助學金。訴狀中指出,被告大學審核助學金申請時,都將學生在某些條件下的還款能力列入考量,因此學校不應該具備反托拉斯法律的豁免資格。

五名原告除了在訴訟中求償,也要求法院下令廢除大學之間彼此串通計算學生助學金申請的作法。

五名原告的委任律師團指出,過去18年以來,就讀這16所學校但只領到部份助學金的共計17萬名大學部校友,都有資格加入訴訟行列。

報導指出,哥倫比亞大學、康乃爾大學、西北大學、賓州大學及萊斯大學發言人均不願對這起訴訟發表評論。

華爾街日報報導,委任律師指出,曾經捐款給學校的富有金主,子女向某些挨告學校申請助學金時,獲得特殊待遇。訴狀中指出,某些挨告學校在候補名單(waiting list)考慮招收學生人選時,將學生財務狀況納入評估,申請某些特定計畫的學生,財務背景也會在審核時被用來做為是否得以錄取的判斷條件。