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衛生部長貝西拉下令 檢討紅藍卡保費漲價計畫

衛生部長貝西拉下令 檢討紅藍卡保費漲價計畫

記者顏伶如／綜合報導
衛生部長貝西拉下令聯邦醫療保險(Medicare)檢討阿茲海默症新藥而衍生的B部份(Part B)保費調漲問題。(美聯社)
衛生部長貝西拉下令聯邦醫療保險(Medicare)檢討阿茲海默症新藥而衍生的B部份(Part B)保費調漲問題。(美聯社)

美聯社報導，衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)10日下令聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)檢討阿茲海默症新藥而衍生的B部份(Part B)保費調漲問題。

百健藥廠(Biogen)研發阿茲海默症新藥Aduhelm價格昂貴，數以百萬計美國老年人紅藍卡B部份保費今年將大幅調高。Aduhelm原本一年費用為5萬6000元，百健上個月底宣布藥價從1月起降至一年花費2萬8200元左右。

貝西拉10日發函衛生部旗下聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)指出，Aduhelm價格從1月1日起降為半價，極有必要重新檢討先前公布的保費調漲建議。

根據先前公布的保費調高計畫，收入最低的民眾，聯邦醫療保險B部份保險月費將增加大約21.6元，從原本的每月148.5元，在2022年起調高至每月170.1元，創下歷年來最大漲幅。美聯社分析，調高費用當中約有11元都是為因應Aduhelm藥價的緣故。

美聯社報導，5000多萬名繳交170.1元B部份保險月費的紅藍卡持有人，短期之內保費並不會有變化，但貝西拉10日的動作意味著今年稍後保費有希望降低。

衛生部指出，已經向社會安全局(Social Security Administration，SSA)接洽，商討紅藍卡B部份保費檢討。

聯邦醫療保險 保費 紅藍卡

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