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伊朗制裁51名美國人 白宮警告別輕舉妄動

中央社華盛頓9日綜合外電報導
伊朗宣布制裁51名美國人，同時德黑蘭方面撐腰的武裝分子仍持續襲擊部署在中東的美軍。(美聯社)
伊朗宣布制裁51名美國人，同時德黑蘭方面撐腰的武裝分子仍持續襲擊部署在中東的美軍。(美聯社)

報復2年前已故聖城部隊指揮官蘇雷曼尼被美軍無人機擊斃，伊朗宣布制裁51名美國人，白宮今天則表示，若伊朗襲擊包括制裁名單在內的任何美國人，將面臨嚴重後果。

路透報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，伊朗昨天宣布制裁名單，同時德黑蘭方面撐腰的武裝分子仍持續襲擊部署在中東的美軍。

蘇利文發表聲明說：「我們將與盟邦及伙伴合作，遏止及因應伊朗發動的任何攻擊，若伊朗膽敢襲擊任何美國人，包括昨天宣布的制裁名單，將面臨嚴重後果。」

針對兩年前已故聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）遭擊斃，伊朗8日宣布制裁數十名美國人，當中許多人是美軍。

伊朗外交部表示，這51名美國人因「恐怖主義」及違反人權而被制裁，伊朗當局可藉此沒入他們在當地持有的資產，不過很顯然根本沒這類資產，可見伊朗此舉不過是虛張聲勢。

根據伊朗公布的制裁名單，當中包括美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），還有白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）等。

卸任總統川普2020年1月3日下令，出動無人機擊斃領導伊朗最精銳的革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官蘇雷曼尼。

伊朗 白宮 蘇利文

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