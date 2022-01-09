美歐兩地 擴大對未接種疫苗者施壓

美歐兩地都對不願接種疫苗的民眾擴大施壓。圖為德國街頭。(美聯社)

隨著具高傳染力的Omicron變種新冠病毒瘋狂蔓延，美歐兩地都對不願接種疫苗 的民眾擴大施壓，花旗集團已鳴起華爾街 銀行的第一槍，本月稍後將開除未完整接種新冠疫苗的員工，從英國首相強生到法國總統馬克宏 等歐洲領袖，也正在對反疫苗者口誅筆伐，要讓他們日子難過。

根據花旗去年10月宣布的僱用條件，在美國工作的員工須於本月14日以前，交出完整接種新冠疫苗的證明，否則「不打疫苗，就沒工作」，屆時未提出證明的美國員工將放無薪假，31日解僱，除非員工提出醫藥、宗教或其他當地政府准許的豁免證明，再依個案審核。

花旗也成為第一家遵循嚴格疫苗強制接種要求的華爾街主要機構。知情人士透露，目前有逾90%花旗美國員工已遵守這項規定，且隨著期限逐漸逼近，接種率也正在快速攀升中。

高盛、摩根士丹利、摩根大通等同業已要求未打疫苗的員工在家工作，目前還沒有到開除員工的地步。Google、聯合航空等其他大公司也都已執行「不打疫苗就沒工作」的政策。

在歐洲，官員們將重點放在對未接種疫苗者的限制，而非採取廣泛封鎖措施。法國總統馬克宏強硬表示，政府的策略是要找拒絕接種者的麻煩；英國首相強生則指控反疫苗者到處「胡說八道」；支持強制接種的德國總理蕭茲將反疫苗運動稱為「極少數魯莽的極端分子」。

隨著疫情進入第三年，約有70%歐洲人完整接種疫苗，歐洲各國領袖正在押注這種強制方法能獲得廣泛支持。許多政府正試圖讓那些拒絕接種疫苗者日子難過，無視妨害公民自由的疑慮。