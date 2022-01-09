昔mRNA科學家今反疫苗 稱配合防疫是集體精神錯亂 遭駁

反疫苗科學家馬龍（Robert Malone）。美聯社

一名反疫苗 科學家日前在羅根（Joe Rogan）主持的Podcast節目語出驚人，聲稱配合政府接種疫苗、戴口罩等防疫 措施，是一種「集體精神錯亂」（mass formation psychosis），但這個說法馬上遭到許多心理學家駁斥。

Business Insider報導，曾對早期mRNA技術的發展有貢獻的馬龍（Robert Malone），但如今卻對使用該技術的新冠疫苗頗有微詞。他在去年12月31日一集Podcast節目說，大規模精神錯亂已導致「三分之一的人口基本上被催眠」，相信有關新冠肺炎的消息。

馬龍指出，這種精神錯亂使民眾遵循佛奇等專家的防疫建議，或選擇接種疫苗，「當社會上人與人彼此疏離、沒來由地對不可理喻的事情感到焦慮，我們無法理解，就把注意力聚焦在一個領導人，或發生在小地方的一連串事件，可說就像被催眠一樣，可以被引導到任何地方去」。他還說，這個概念也曾在納粹 德國發生。

然而，心理學專家表示，馬龍的說法沒有確切的依據，且「集體精神錯亂」未出現在美國心理學會（APA）的心理學字典上。

各界對馬龍的反疫苗言論感到憂心。賓州大學佩雷爾曼醫學院疫苗學主任Paul Offit表示：「他是個貨真價實的科學家，或至少在他開始說出這些假消息之前都還是。」

另據PolitiFact報導，馬龍自稱是mRNA疫苗的發明者。他確實對該技術的早期研究有貢獻，但mRNA疫苗的發展其實仰賴無數個科學家和其他突破，並不能只歸功於一個人。儘管如此，他的科學背景，還是讓他成為美國反疫苗界的寵兒。