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韋伯望遠鏡成功張開「黃金眼」 盼揭開1億年內光景

編譯潘勛／綜合8日電
在操控專家指揮下，「韋伯太空望遠鏡」8日完成張開直徑21呎、科學家喻為「金色眼睛」的主鏡。(美聯社)
在操控專家指揮下，「韋伯太空望遠鏡」8日完成張開直徑21呎、科學家喻為「金色眼睛」的主鏡。(美聯社)

美國航空暨太空總署(NASA)最新的「韋伯太空望遠鏡」(James Webb Space Telescope)8日在操控專家指揮下，完成張開直徑21呎、科學家喻為「金色眼睛」的主鏡，完成整個儀器的「打開」任務，讓整個任務指揮中心歡呼不已。

美聯社8日報導，NASA科學任務負責人朱布肯(Thomas Zurbuchen)表示，看到鍍金、花朵形狀的主鏡完全打開，內心激動，目睹形狀漂亮的韋伯望遠部署在遙遠太空，可謂達成壯觀的科學里程碑。

造價100億元的韋伯探測能力強過哈伯望遠鏡，可掃描到137億年前太古恆星、銀河系最早射出的光芒；為達成此一任務，NASA讓韋伯望遠鏡配備迄今最大、最敏感的鏡子。

韋伯最危險的任務本周稍早開始進行，科學家指揮儀器上大如網球場的太陽遮罩張開，才能提供陰影，讓主鏡及紅外光感測器得以在低於零度的環鏡下運作。

位在巴爾的摩市的韋伯飛航控制中心7日開始打開有如折疊板桌的主鏡左邊，8日隨著主鏡右邊打開，伸向太空，任務管制中心的氣氛更加歡欣；兩個小時之後，整個主鏡完全打開，科學家們都跳起來歡呼。

與NASA合作於韋伯望遠鏡的歐洲太空總署專家安東湼拉‧諾塔(Antonella Nota)指出，籌備這次任務多年，團隊讓一切進行得「如此順利」，科學界等待這個瞬間好久、好久。

韋伯主鏡材質為鈹金屬，重量極輕，但十分堅固且能抗寒。主鏡由18個區塊組成，每區塊都鍍有超薄黃金，能反射出紅外光；接下來幾天到幾周，這些六角形、咖啡桌大小的區塊必須進行調整，讓它們聚焦於恆星、銀河系，以及可能有生命跡象的外星世界。

韋伯再花兩周時間將抵達距地球100萬哩的目的地，假如一切順利，夏天就能展開科學觀測任務。太空學家希望能回顧到宇宙大爆炸1億年內的光景，比哈伯望遠鏡迄今的成就還要強。

韋伯太空望遠鏡 NASA 韋伯望遠鏡

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