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共和黨前密西根眾議長坦承外遇妻妹 否認性侵

編譯林梅婕／綜合8日電
曾是密西根州眾議會最年輕議長的查菲德，堅決否認性侵妻子的妹妹。(美聯社)
曾是密西根州眾議會最年輕議長的查菲德，堅決否認性侵妻子的妹妹。(美聯社)

曾是密西根州眾議會最年輕議長的查菲德(Lee Chatfield)，日前遭小姨子指控在她14至15歲時性侵得逞；查菲德7日出面否認強暴，但坦承兩人過去幾年曾發生性關係，且都是在雙方合意的情況下進行。

共和黨籍的查菲德今年33歲，2019年至2020年間曾任密州眾議會議長。他的律師瑪麗·查帝爾(Mary Chartier)稱他確實曾多次外遇，對象包括這名指控他性侵的女子。查帝爾表示，查菲德為造成妻子和家人「莫大的痛苦」感到後悔，將努力與家人修補關係。

「但是在雙方成年後發展的多年關係中，他沒有對這名女子做出任何攻擊行為，」查帝爾說：「他將嚴正反擊這些不實指控。」

原告律師懷特(Jamie White)聲稱，被害人今年已26歲，是查菲德妻子的妹妹；被害人於去年12月底向密州蘭辛警局(Lansing Police Department)報案，因超過警局管轄權，故轉由州警調查。

懷特發表聲明指出，被害人在年僅14或15歲時，曾赴北密西根浸信會聖經教堂(Northern Michigan Baptist Bible Church)和北密西根基督教學院(Northern Michigan Christian Academy)，期間遭查菲德性侵；而查菲德在當選議員前，確實曾任教師和體育主任。

根據密州法律，需年滿16歲才能發生合意的性關係，否則視為一級性犯罪，違者恐面臨最嚴重的刑責。懷特說：「那女孩當時只是個孩子，她甚至未滿合意性交的年齡；這樣的人竟然曾擔任我們的眾議會議長，令我非常錯愕。」

性侵 共和黨 密西根州

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