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專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

Theranos前執行長巴爾瓦尼庭審 推遲至三月

記者王子涵／聖荷西報導
荷姆斯前情人、Theranos前執行長巴爾瓦尼的庭審推遲至三月。（推特截圖）
荷姆斯前情人、Theranos前執行長巴爾瓦尼的庭審推遲至三月。（推特截圖）

原本計畫在二月份開庭審理的針對Theranos前執行長巴爾瓦尼（Sunny Balwani）的庭審，因近期疫情再次爆發而被推遲。負責荷姆斯（Elizabeth Holmes）案的大法官達維拉（Edward Davila）在周五表示，由於新冠肺炎的傳播，庭審會被推遲一個月左右。達維拉說，審判可能會安排到三月中旬。

荷姆斯在上周被陪審團裁定四項欺詐罪名成立，她所創立的市值達90億元的血液檢測公司Theranos最終也因欺詐投資者的醜聞而倒閉。巴爾瓦尼和荷姆斯面臨著同樣罪名的起訴，但是法官達維拉決定將兩人分開審判，原因是荷姆斯的律師團隊指控巴爾瓦尼在兩人互為情人期間，對荷姆斯進行身體和精神的虐待。

在長達四個月的審判中，曾傳出一位關係心理學專家將出庭為荷姆斯作證，但最終該名證人並未出現在法庭中。陪審團也透露巴爾瓦尼確實存在性虐待行為，但法官達維拉並不認為這與荷姆斯欺詐行為有關。

達維拉還表示，由於Omicron變種病毒傳播的原因，北加聯邦法庭暫時不進行線下審判，陪審團候選人也無法完成背景調查。

巴爾瓦尼的律師庫柏史密斯（Jeffrey Coopersmith）向法庭抗議延期。他表示，法庭所在的聖他克拉拉縣的疫苗注射率超過90%，並且體育比賽、演唱會、餐飲酒吧都在正常運行。「巴爾瓦尼先生已經等待了太長時間了，」庫柏史密斯說，「我不認為推遲是必要的。」

達維拉說：「法庭不是以盈利為目標，它是政府機構的一部分。」達維拉對於巴爾瓦尼提出的加快審判的權利表示同情，並且他知曉早些時候拒絕了他在荷姆斯前受審的請求。不過達維拉表示，他現在最關心的是法庭上每個人的安全。

達維拉已經召集雙方的律師商議新的開廳日期，最終日期可能會定於三月中旬或三月最後的幾周。

巴爾瓦尼（右）和荷姆斯（左）面臨著同樣欺詐重罪的起訴。（ 推特截圖）
巴爾瓦尼（右）和荷姆斯（左）面臨著同樣欺詐重罪的起訴。（ 推特截圖）

荷姆斯 變種病毒 檢測

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