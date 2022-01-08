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北加亞裔警校生被殺 親友回憶： 他無私而熱情

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣警警察學校28歲亞裔學生大衛·阮（David Van Nguyen），4日下午在屋崙高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。親友為他家人在網站籌款。（取自GoFundMe籌款頁面）
阿拉米達縣警警察學校28歲亞裔學生大衛·阮（David Van Nguyen），4日下午在屋崙高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。親友為他家人在網站籌款。（取自GoFundMe籌款頁面）

加州阿拉米達縣警警察學校28歲亞裔學生大衛·阮（David Van Nguyen），4日下午在屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。他本來會在2月畢業、加入縣警。

大衛·阮的親友也在GoFundMe上發起籌款，幫助大衛·阮的家人度過難關。親友形容大衛無私而熱情。熱心市民可上網站捐款https://bit.ly/3F6m9En。截至8日下午4時，捐款總額為5萬3694元。目前，還不清楚大衛·阮是被有意針對還是在其他人交火中被流彈擊中身亡。縣警在官方推特聲明說，懸賞1萬，希望市民能提供線索、方便警方逮捕兇手。

GoFundMe上的聲明說，大衛是一個走進房間就能吸引所有人注意的人。任何有幸見到他的人，都會被他的熱情和對同伴的愛所吸引。他被教育服務社區，並展示什麼是真正的善良。因為無私精神和天生的領導素質，他加入加州國民警衛隊服務，後來入職縣警。在國民警衛隊任職期間，大衛是個模範的軍人。當召喚響起，他總是第一個報到。從山火撲救幫助市民疏散，到提供補給和阻止搶劫，他竭盡所能確保他人的安全、保障和舒適。

不幸的是，在本可發揮巨大潛能之前，他太早被從這個世界帶走。他是兒子，朋友，兄弟。他是一個領導者和導師，但也是給人們帶來歡樂的你所能認識的「最可笑的小丑」。與大衛在一起，從來沒有沉悶之時或一分鐘浪費。雖然他已離開，他仍然繼續給認識他的人傳播笑聲和團結。

聲明說，「我知道在他內心深處，他希望我們頌揚他的生命，而不是哀悼他的死亡。如果你正在讀這篇文章，那是因為大衛也對你的生活產生影響，無論多麼微小或短暫。無論你是通過他的服務背景認識他，還是作為朋友，或者只是碰巧被他的個性所祝福，感謝你向他表示敬意，並傳播他對這個世界的同樣的同情心。沒有足夠的語言來表達這位英雄對我們和社區的意義，所以請留言，分享你和他的美好回憶。」

縣警懸賞1萬，希望市民能提供線索，幫助警方逮捕兇手。（取自縣警官方推特）
縣警懸賞1萬，希望市民能提供線索，幫助警方逮捕兇手。（取自縣警官方推特）

加州 GoFundMe 警察

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