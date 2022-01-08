會談前夕讓步？美遭爆將減東歐駐軍 白宮和國務院否認

美國總統拜登和俄國總統普亭。(Getty Images)

美俄10日在瑞士日內瓦討論烏克蘭 局勢前夕，美國國家廣播公司（NBC）爆料，拜登 政府準備提議縮減美國在東歐駐軍和軍事演習規模，回應俄國 對安全的要求。白宮國家安全會議發言人艾蜜莉．霍恩和國務院官員7日緊急出面否認。

一名美國政府官員告訴NBC，「美國政府正在彙編美俄會談中，將討論的歐洲軍事部署變更選項清單」，如果俄國同意縮減在烏克蘭邊境的軍隊，美國也準備討論特定措施。官員還說，俄國不僅要縮減在烏克蘭邊境的軍隊外，也要縮減在東歐地區駐軍。

美國白宮國家安全會議發言人霍恩澄清：「有關美國政府正在制定撤軍東歐選項，準備和俄國討論的報導並不正確。我們在NBC報導時已向他們澄清。」

霍恩說：「事實上，我們已公開和私下清楚告訴俄國，俄國若進一步入侵烏克蘭，我們將增援北大西洋公約組織（NATO）的東歐盟國，我們對他們負有神聖義務。我們共同處理這場危機，秉持『共同進退』的原則，和北約盟國緊密連結。」

NBC報導暗示美國政府考慮裁軍東歐，一名資深國務院官員7日稍晚告訴記者，政府「不考慮裁減在歐洲駐軍」。這名官員表示：「政府沒有和俄國討論美國駐軍波羅的海國家和波蘭人數，這和錯誤報導所引述的匿名官員說法相反。」

外界日益憂心俄國會像2014年併吞克里米亞半島一樣，計畫入侵烏克蘭，華府和莫斯科官員10日在瑞士日內瓦舉行會談，討論烏克蘭局勢。

北約–俄羅斯理事會會議將在12日舉行。歐洲安全與合作組織會議則在13日舉行，俄國也是該組織成員。

俄國上月對美國和北約提出要求，包括拒絕烏克蘭加入北約及限制駐軍。值得注意的是，莫斯科當局也要求美國，不應在非北約國家的前蘇聯加盟國建立軍事基地及發展雙邊軍事合作。

北約與拜登政府批評俄國事前公布談判條件，而非關起門來討論。拜登表示，烏克蘭能否加入北約應由北約和烏克蘭自行決定。

10日會談俄方代表副外長雷雅布可夫反駁，俄國私下屢屢向北約反映，但是都被置之不理。他還說，美國與盟邦持續訓練烏克蘭部隊並舉行聯合軍演，「烏克蘭在事實上已經是北約會員了」。