減緩5G干擾 美50座機場將設緩衝區

FAA詳列無線電信業者19日開通C頻段5G服務後，將設置緩衝區的50處美國機場。（路透）

美國聯邦航空總署（FAA）今天公布一份清單，詳列無線電信業者19日開通C頻段5G 服務後，將設置緩衝區的50處美國機場 。

AT&T與威瑞森通訊公司（Verizon Communications Inc.）3日同意在約50處機場附近設置緩衝區，以降低5G服務可能干擾高度計等敏感飛機儀器的風險。他們也同意延後兩週推出5G無線網路服務，以免航空安全鬧僵。

路透社報導，列入清單者包括紐約市、洛杉磯、芝加哥、拉斯維加斯、明尼阿波利斯、底特律、達拉斯、費城 、西雅圖與邁阿密的機場。

FAA昨天再度警告，儘管同意設置緩衝區，5G無線服務仍可能干擾航班，說「即使在50處機場周圍設置暫時緩衝區，部署5G仍會增加低能見度飛行時的風險」，包括「在低能見度飛行時取消航班、改道與導致誤點」。

諸如丹佛、亞特蘭大的機場和華府雷根機場（Ronald Reagan Washington National Airport）等一些大型機場就沒在清單內，因為當地尚未布建5G服務，但其他機場沒有列入清單，是因為「5G發射塔的距離夠遠，可自然形成緩衝區」。

FAA表示，其他沒有列入清單的機場，目前沒有能力允許低能見度降落。FAA表示，延後開通5G服務，可讓FAA評估降低干擾的方法，也讓航空公司有更多時間準備。

國際機場協會-北美地區（ACI-NA）總裁兼執行長柏克（Kevin Burke）今天說，這份FAA清單「大致來說無濟於事，因為機場周圍的5G擴建計畫與協調有欠周詳，將對整個航空系統產生不利影響。」

美國航空協會（Airlines for America）表示，感謝「FAA努力對機場實施緩解措施，因為布建新5G服務產生的干擾，可能會讓機場受到最大衝擊」。