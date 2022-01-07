帶14歲兒衝國會暴亂 北卡婦判刑3個月 法官斥沒判斷力

去年參加國會暴動，還把青少年兒子帶進國會的北卡婦女維吉妮亞．史賓塞(左下角)，被判刑三個月。(哥倫比亞特區聯邦地方法院照片)

北卡羅來納州 一名女子與丈夫去年1月6日帶著14歲兒子參與國會暴亂行動，她承認控罪，7日被判刑三個月，她的丈夫則否認控罪。

地區法院法官科拉爾-拉科特(Colleen Kollar-Kotelly)在判刑時表示，實在很難理被告人維珍尼亞‧瑪麗‧斯賓塞(Virginia Marie Spencer)與丈夫克里斯托弗‧拉斐爾‧斯賓塞(Christopher Raphael Spencer)會帶著兒子參與暴亂。

法官說，目睹這種暴力行為一定是個創傷性經歷，同時斥責維珍尼亞‧斯賓塞完全缺乏判斷力。

根據聯邦檢察官 的法庭文件，雖然目睹警察向衝擊國會的人群施放催淚瓦斯，但斯賓塞夫婦仍拖著兒子衝進國會大廈內，與其他暴徒一起壓倒一排警察，闖進眾院 。

文件中指出，兩夫婦當天隨著極右組織「驕傲男孩」成員闖進國大廈內，其間停下一刻向一名反對衝擊國會人士大喊髒話。

兩夫婦在眾院議長波洛西辦公室內透過臉書短暫直播，在國會內約逗留大約半小時後離去。

去年9月聆訊時，維珍尼亞‧斯賓塞承認在國會大廈內遊行、示威及包圍國會大廈，相關罪名最高可判六個月。

檢察官建議將她判監三個月、監管行為三年及賠償500元，而她的辯護律師則要求判處守行為一年及社區服務。

維珍尼亞‧斯賓塞育有五名子女，是餐廳收銀員，在參加衝擊行動不久，即於去年2月在北卡州德倫(Durham)被捕；其代表律師說，她一直相信川普聲稱「2020年總統選舉被偷走」的說法，到華府不是為了破壞民主，而是抗議選舉不公。

檢察官說，維珍尼亞‧斯賓塞認為她的行動是作為公民的一項崇高事業，然而她大錯特錯。