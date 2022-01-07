我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球新冠病例突破3億 過去一周平均每天增193萬例

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

支持縮短工時 這家美國科技獨角獸也推永久周休三日

編譯王巧文／綜合外電
今年來美國和加拿大有30家企業與倡議組織合作，嘗試讓員工周休三日且薪水照領，這項試驗計畫也將推展至英國、澳洲和紐西蘭。路透
今年來美國和加拿大有30家企業與倡議組織合作，嘗試讓員工周休三日且薪水照領，這項試驗計畫也將推展至英國、澳洲和紐西蘭。路透

由於縮短工時政策一面倒的大受好評，估值破10億美元的美國科技「獨角獸」Bolt，已加入周休三日行列，旗下550名員工今後每周只需上班四天。

這家洛杉磯電商開發新創執行長Ryan Breslow表示，公司在去年秋季試行周休三日政策，結果回應好得不得了，生產力獲得提升、工作精簡化，員工也眉開眼笑，讓高層決定永久實施該政策。

Breslow說，在三個月試行期結束時的調查發現，94％的部屬和91％的經理都希望繼續實施周休三日。84％的員工認為自己的生產力提升，86％表示更能有效運用時間，而84％說工作和生活間的平衡獲得改善。

此舉讓Bolt成為美國少數採取周休三日的公司之一。目前美國和加拿大已有30家企業與非營利組織4 Day Week Global合作，將進行六個月的試驗計畫，嘗試讓員工周休三日且薪水照舊。該計畫也將推展至英國、澳洲和紐西蘭。

倡議者希望，周休三日制能吹起風潮，在各國遍地開花，特別是當前全球大鬧人力荒，吸引勞工已成為優先事項。

美國正經歷新冠疫情後的「大辭職潮」（Great Resignation），數百萬人在過去幾個月裡辭職不幹，光是11月全美離職人數就高達450萬人，創歷史新高，而專家預期這股趨勢將會延續。

4 Day Week Global全球試行計畫經理Joe O'Connor說，已聽到試行周休三日的企業表示，這項政策有利人力招募，大幅擴展了他們的潛在人才庫。

周休 澳洲 疫情

上一則

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

延伸閱讀

中國青海發生規模6.6強震

中國青海發生規模6.6強震
4種身分讀大學 可享新州居民學費

4種身分讀大學 可享新州居民學費
CDC衛生專家：美國狂犬病案例創近十年新高

CDC衛生專家：美國狂犬病案例創近十年新高
國會暴亂周年 拜登：前總統輸不起…川普嘲作秀、掩蓋施政無能

國會暴亂周年 拜登：前總統輸不起…川普嘲作秀、掩蓋施政無能

熱門新聞

新冠變種病毒Omicron傳播力強，讓全美確診率再度飆升。Getty Images

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

2022-01-04 17:12
賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯。(取自賓州大學網站)

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

2022-01-04 11:07
關穎珊在社群媒體宣布臨盆，分享女兒照片。（取材自Instagram）

保密到生產 「華裔前冰后」關穎珊產女 自曝懷孕不容易

2022-01-06 18:56
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

2022-01-01 12:42
佛羅里達州疫情迅速升溫，不過共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)從12月中旬之後就未公開現身，引發輿論批評。美聯社

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

2021-12-31 11:23
圖：pixabay

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

2022-01-05 13:06

超人氣

更多 >
Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意
保密到生產 「華裔前冰后」關穎珊產女 自曝懷孕不容易

保密到生產 「華裔前冰后」關穎珊產女 自曝懷孕不容易
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小
撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋