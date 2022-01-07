支持縮短工時 這家美國科技獨角獸也推永久周休三日

今年來美國和加拿大有30家企業與倡議組織合作，嘗試讓員工周休三日且薪水照領，這項試驗計畫也將推展至英國、澳洲和紐西蘭。路透

由於縮短工時政策一面倒的大受好評，估值破10億美元的美國科技「獨角獸」Bolt，已加入周休 三日行列，旗下550名員工今後每周只需上班四天。

這家洛杉磯電商開發新創執行長Ryan Breslow表示，公司在去年秋季試行周休三日政策，結果回應好得不得了，生產力獲得提升、工作精簡化，員工也眉開眼笑，讓高層決定永久實施該政策。

Breslow說，在三個月試行期結束時的調查發現，94％的部屬和91％的經理都希望繼續實施周休三日。84％的員工認為自己的生產力提升，86％表示更能有效運用時間，而84％說工作和生活間的平衡獲得改善。

此舉讓Bolt成為美國少數採取周休三日的公司之一。目前美國和加拿大已有30家企業與非營利組織4 Day Week Global合作，將進行六個月的試驗計畫，嘗試讓員工周休三日且薪水照舊。該計畫也將推展至英國、澳洲 和紐西蘭。

倡議者希望，周休三日制能吹起風潮，在各國遍地開花，特別是當前全球大鬧人力荒，吸引勞工已成為優先事項。

美國正經歷新冠疫情 後的「大辭職潮」（Great Resignation），數百萬人在過去幾個月裡辭職不幹，光是11月全美離職人數就高達450萬人，創歷史新高，而專家預期這股趨勢將會延續。

4 Day Week Global全球試行計畫經理Joe O'Connor說，已聽到試行周休三日的企業表示，這項政策有利人力招募，大幅擴展了他們的潛在人才庫。