密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

艾立吉去年11月出庭時，轉頭看檢方出示的他與紀夢奇過去的合影。(美聯社)

密蘇里州 布恩郡巡迴法院法官賈克伯斯(J. Hasbrouck Jacobs)7日宣布，因涉嫌殺害妻子紀夢奇 、二級謀殺罪成的艾立吉(Joseph Elledge)，判處28年有期徒刑，法官裁決的刑期與陪審團去年11月做成的建議相同，此外，賈克伯斯也當庭否決艾立吉辯護律師提出重審全案的動議。

穿著囚服、戴著腳鐐的艾立吉，出庭時坐在辯護律師羅森布盧姆(Scott Rosenblum)與斯特萊斯(Matei Stroescu)中間，全程專心聆聽，而他在聽到法官判處28年刑期時，戴著口罩的艾立吉低頭看著桌面。

該案檢察官奈特(Dan Knight)在庭上表示，艾立吉是個控制狂，他總是想要他人在其面前鞠躬低頭，奈特還稱艾立吉是種族主義者，也是霸凌犯，奈特表示，艾立吉讓紀夢奇的生活變成人間地獄，然後還將她殺害，奈特到後來說話聲音都因激動而顫抖。

奈特在去年11月開庭的兩周期間，一直企圖說服陪審團支持判處艾立吉「一級謀殺罪」，並判處終身監禁，不過，他後來對於二級謀殺的判決結果表示滿意，二級謀殺的判決將使艾立吉必須服完至少85％的刑期，才能獲得假釋。

至於為何陪審團提出28年的監禁處罰，奈特當時推測可能是因為紀夢奇在28歲時死亡，但僅是他個人想法並沒有得到證實。

艾立吉與紀夢奇在2017年結婚，夫妻倆於2018年10月有了女兒，2019年10月8日紀夢奇無故「失蹤」，不久之後，艾立吉因涉嫌謀殺妻子而遭警方逮捕，全案展開長達兩年多的調查、審理，原本一直無下落的紀夢奇遺骸，最終於去年3月25日，被一位民眾在岩石橋州立公園 (Rock Bridge State Park)發現，因此成為該案的重要證據。

艾立吉殺妻案去年11月初開庭，艾立吉於開庭期間承認將死亡的妻子掩埋在岩石橋州立公園，但他堅稱妻子之死是意外，陪審團於去年11月12日達成兇嫌二級謀殺罪成的決定，並建議法官處以28年徒刑。