CDC衛生專家：美國狂犬病案例創近十年新高

2021年全美累計出現五起狂犬病致死案例。圖為CDC公布的狂犬病病毒粒子。(美聯社)

美國疾病管制暨預防中心(CDC)衛生專家指出，2021年美國出現的狂犬病案例，創下2011年以來的新高，全美累計出現五起狂犬病致死案例，愛達荷州 、伊利諾州、德州 及明尼蘇達州 各有一例，另一例則是民眾在菲律賓被狗咬傷，返美之後宣告不治。

疾管中心報告指出，發生於愛達荷州、伊利諾州、德州及明尼蘇達州的死亡案例，都是民眾與蝙蝠直接接觸而遭感染狂犬病，發生時間則在2021年9月底至11月初之間。

疾管中心狂犬病研究專家庫恩克爾(Amber Kunkel)、華勒斯(Ryan Wallace)接受今日美國報(USA Today)訪問時說，2021年裡美國民眾感染狂犬病的案例，創下2011年以來的單年新高。根據疾管中心統計紀錄，2019年及2020年間，美國都未出現狂犬病通報案例。

對於狂犬病案例增加原因，疾管中心報告指出，民眾對狂犬病風險缺乏認知，不知道曝露於感染狂犬病風險之後應該如何處理，都是可能因素，因為全美狂犬病帶原蝙蝠的數量，從2007年以來大致維持不變。

疾管中心建議，民眾如果直接接觸到蝙蝠，應該與專業醫師聯繫。

華勒斯發表聲明指出，美國經過一段漫長努力，才降低了每年感染狂犬病的人數，「但這波案例增加則是嚴肅警訊，提醒大家與蝙蝠接觸將有嚴重的健康風險」。

衛生官員指出，2021年全美五起狂犬病致死案例當中，至少三例並沒有接受任何治療，例如施打狂犬病疫苗；致死案例當中，其中一名死者家裡有蝙蝠築窩，另一名死者則是曾經以雙手接觸蝙蝠。

根據疾管中心統計，全美感染狂犬病案例當中，大約70%與接觸蝙蝠有關。狂犬病病毒會傷害中樞神經系統，遭感染後數周或數月逐漸出現症狀，感染初期徵兆與流感類似，患者出現疲憊、發燒及頭疼，隨著病情惡化則出現焦慮、混淆、煩躁、精神錯亂、幻覺及失眠。

疾管中心指出，一旦症狀發生，狂犬病致死率極高，截至目前為止，人類出現狂犬病感染症狀但後來得以倖存的案例極少，累計還不到20例。