莫德納執行長：今秋可能需要打第四劑

莫德納執行長指出，今年秋季，民眾可能需要再打一劑補強針。圖為莫德納新冠疫苗。(美聯社)

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)6日指出，到了今年秋季，民眾可能需要再打一劑補強針，施打優先順序則以第一線醫護人員、50歲以上民眾為主。

班塞爾6日在高盛 集團(Goldman Sachs)舉辦的醫療座談會上指出，民眾若在2021年秋季接種了新冠疫苗 補強針，這個冬季在疫情底下可以獲得重大保護，但補強針的保護效果到了2022年秋季可能已經降低。

他說：「未來幾周，等到我們拿到研究數據時，如果統計顯示疫苗保護力能夠長久持續，我將感到意外。我的評估是，疫苗保護力無法長時間維持。」

班塞爾在座談會上說，到了2022年秋季，由於疫苗保護效果降低，民眾可能需要再打一劑補強針；第一線醫護人員、50歲以上民眾為主則應優先施打，因為到時候這些族群體內抗體指數 ，恐將明顯降低。

另一方面，以色列政府本周公布初步研究報告指出，接種第四劑輝瑞(Pfizer)疫苗的一周之後，民眾體內抗體指數變成五倍。

華盛頓郵報報導，某些公共衛生專家已經提出警告，定期為全體人口施打補強針並非可行之道。