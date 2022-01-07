我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫德納執行長：今秋可能需要打第四劑

新冠疫苗副作用添一例 研究：月經變不規律

莫德納執行長：今秋可能需要打第四劑

記者顏伶如／綜合報導
莫德納執行長指出，今年秋季，民眾可能需要再打一劑補強針。圖為莫德納新冠疫苗。(美聯社)
莫德納執行長指出，今年秋季，民眾可能需要再打一劑補強針。圖為莫德納新冠疫苗。(美聯社)

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)6日指出，到了今年秋季，民眾可能需要再打一劑補強針，施打優先順序則以第一線醫護人員、50歲以上民眾為主。

班塞爾6日在高盛集團(Goldman Sachs)舉辦的醫療座談會上指出，民眾若在2021年秋季接種了新冠疫苗補強針，這個冬季在疫情底下可以獲得重大保護，但補強針的保護效果到了2022年秋季可能已經降低。

他說：「未來幾周，等到我們拿到研究數據時，如果統計顯示疫苗保護力能夠長久持續，我將感到意外。我的評估是，疫苗保護力無法長時間維持。」

班塞爾在座談會上說，到了2022年秋季，由於疫苗保護效果降低，民眾可能需要再打一劑補強針；第一線醫護人員、50歲以上民眾為主則應優先施打，因為到時候這些族群體內抗體指數，恐將明顯降低。

另一方面，以色列政府本周公布初步研究報告指出，接種第四劑輝瑞(Pfizer)疫苗的一周之後，民眾體內抗體指數變成五倍。

華盛頓郵報報導，某些公共衛生專家已經提出警告，定期為全體人口施打補強針並非可行之道。

疫苗 指數 高盛

上一則

6.3億勁球頭彩 加州、威州開出 若一次支領可各拿2.5億

下一則

CDC衛生專家：美國狂犬病案例創近十年新高

延伸閱讀

CDC建議12-15歲打輝瑞補強針 瓦倫斯基：強化抗Omicron

CDC建議12-15歲打輝瑞補強針 瓦倫斯基：強化抗Omicron
「阿拉米達縣居民」專用新冠肺炎疫苗預約平台

「阿拉米達縣居民」專用新冠肺炎疫苗預約平台
網球／約克維奇拒打疫苗 法網恐再吃閉門羹

網球／約克維奇拒打疫苗 法網恐再吃閉門羹
CDC同意 12到17歲青少年可打輝瑞補強針

CDC同意 12到17歲青少年可打輝瑞補強針

熱門新聞

新冠變種病毒Omicron傳播力強，讓全美確診率再度飆升。Getty Images

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

2022-01-04 17:12
賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯。(取自賓州大學網站)

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

2022-01-04 11:07
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

2022-01-01 12:42
美國一名女老師因爲在機上測出新冠陽性，自願關在廁所隔離五小時。(影片截圖)

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

2021-12-30 21:50
佛羅里達州疫情迅速升溫，不過共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)從12月中旬之後就未公開現身，引發輿論批評。美聯社

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

2021-12-31 11:23
圖：pixabay

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

2022-01-05 13:06

超人氣

更多 >
Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤
南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車