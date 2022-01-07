我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

國航1月到2月底全部熔斷？洛華人：想回國太難

紐約時報多角化經營 5.5億買下體育新聞網站「運動員」

中央社／紐約6日綜合報導
紐約時報和美國運動新聞網站「運動員」宣布，紐約時報將買下「運動員」。（美聯社）
紐約時報和美國運動新聞網站「運動員」宣布，紐約時報將買下「運動員」。（美聯社）

紐約時報和美國運動新聞網站「運動員」今天宣布，紐約時報將買下「運動員」。這是紐約時報這份指標性的美國報紙多角化經營的最新一項舉措。

紐約時報（The New York Times）執行長勒菲安（Meredith Kopit Levien）在聲明中表示表示，收購「運動員」（The Athletic）讓他們能成為體育新聞的全球領導者，且能讓全世界的英語使用者可有另一個理由，透過「紐約時報公司」來接觸到日常新聞及生活所需。

紐約時報公司將支付5.5億美元買下「運動員」。「運動員」在全美媒體不景氣的情況下趁勢崛起，6年來已成為體育報導的領導品牌。

勒菲安表示，這次將「運動員」納入旗下，將讓訂閱紐約時報的訂戶，從現今的800萬成長，達到逾1000萬的目標。

根據勒菲安的聲明，「運動員」是馬瑟（Alex Mather）與漢斯曼（Adam Hansmann）在2016年1月所創立，截至2021年底，有約120萬訂戶。

「運動員」發展迅速，2019年發行英國版，並在去年和澳洲的電視集團Optus Sport合作。

根據全球新創社群媒體平台Crunchbase的資料，「運動員」從成立以來，共從投資者那裡募得1.395億美元。2020年1月，他們最後一次募資時，公司市值達5億美元至10億美元之間。

那份聲明指出，「運動員」將成為紐約時報旗下獨立的子公司，兩名創辦人將以共同總裁的身份留任，馬瑟也將擔任總經理，漢斯曼也將擔任營運長。

他們稱這筆交易是他們的目標中，一個「令人興奮的里程碑」，讓粉絲透過深入、身歷其境的新聞與故事，拉近與他們喜愛的球隊、球員、聯盟間的距離。

運動員 紐約時報 社群媒體

上一則

風雪襲南部東北部 42州1.1億人受影響 航班取消逾千

延伸閱讀

受美國勢力干預和疫情影響 北韓：不參加北京冬奧

受美國勢力干預和疫情影響 北韓：不參加北京冬奧
北京冬奧 法新社點名5位最受矚目運動員

北京冬奧 法新社點名5位最受矚目運動員
MLB／大谷獎不完 再奪美媒年度最佳球員 「無須討論」

MLB／大谷獎不完 再奪美媒年度最佳球員 「無須討論」
「重新定義現代棒球」大谷翔平當選AP年度運動員

「重新定義現代棒球」大谷翔平當選AP年度運動員

熱門新聞

賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯。(取自賓州大學網站)

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

2022-01-04 11:07
新冠變種病毒Omicron傳播力強，讓全美確診率再度飆升。Getty Images

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

2022-01-04 17:12
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

2022-01-01 12:42
美國一名女老師因爲在機上測出新冠陽性，自願關在廁所隔離五小時。(影片截圖)

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

2021-12-30 21:50
佛羅里達州疫情迅速升溫，不過共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)從12月中旬之後就未公開現身，引發輿論批評。美聯社

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

2021-12-31 11:23
圖：pixabay

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

2022-01-05 13:06

超人氣

更多 >
成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星
1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休

1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤