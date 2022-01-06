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風雪襲南部東北部 42州1.1億人受影響 航班取消逾千

編譯孫梁╱綜合6日電
全美多州6日和7日兩天出現強降雪、冰凍、酷寒和強風的暴風雪天氣。圖為密西根州華克市一名居民6日在門前清除積雪。(美聯社)
全美多州6日和7日兩天出現強降雪、冰凍、酷寒和強風的暴風雪天氣。圖為密西根州華克市一名居民6日在門前清除積雪。(美聯社)

南部和東北部地區6日和7日兩天出現強降雪、冰凍、酷寒和強風的暴風雪天氣，42州近1億1000萬人受到影響，從俄勒岡到密西根州許多州際公路關閉，大批學校停課，6日各地取消2000多個航班，其中田納西州的納許維爾、丹佛和芝加哥機場取消的最多，紐約、新澤西州紐瓦克和丹佛等機場7日將取消1500多個航班。

暴風雪天候在移出中部平原和南方中部地區後，向東部沿海地區轉移，在從納許維爾到華盛頓、費城、紐約和波士頓一帶形成降雪帶，這些城市都發布暴風雪警告，納許維爾預計降雪數吋，紐約市、費城和波士頓都面臨今年首次大雪。紐約和費城6日夜開始降雪並持續到7日上午，波士頓的降雪是從上午的交通尖峰時刻持續到下午。

惡劣天氣釀成多起交通事故，納許維爾市警方說，40號州際公路發生的連環撞導致西向行駛的車道完全封堵。

紐約州長霍楚發布冬季風暴警告，告誡西北部地區的民眾避免非必要的外出，否則將遇到大雪、強風、路面結冰和路上的能見度低；霍楚6日表示：「紐約州西部和北部已受到大湖效應的影響，紐約市和長島等地今明兩天將降雪六吋。」

暴風雪日前嚴重影響95號州際公路走廊的交通，維吉尼亞州的路段被封堵超過24小時。預計95號公路走廊還將降雪三到六吋，麻州和緬因州的部分地區達八吋。

田州、肯塔基和西維吉尼亞州的降雪超過半呎，維州強烈建議民眾不要開車上路，州長諾譚(Ralph Northam)5日宣布緊急狀態。肯塔基州長貝希爾(Andy Beshear)6日宣布緊急狀態，表示全州將普降暴雪，他呼籲民眾盡可能避免上路，整個肯州都很危險。

南下的北極寒流使北部平原的氣溫劇降，從蒙大拿到伊利諾州的廣大地區，風寒效應下的體感溫度低到零下60華氏度，納許維爾7日的風寒體感溫度逼近零度，從德州達拉斯到阿拉巴馬州的伯明罕和喬治亞州的亞特蘭大，體感溫度只有個位數。

降雪 西維吉尼亞州 暴風雪

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