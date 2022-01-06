我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

食物長蛆、新冠疫情...約克維奇下榻旅館狀況特多

哈薩克動亂 維安部隊對最大城市主廣場實施清場

保密到生產 「華裔前冰后」關穎珊產女 自曝懷孕不容易

中央社／洛杉磯6日專電
關穎珊在社群媒體宣布臨盆，分享女兒照片。（取材自Instagram）
關穎珊在社群媒體宣布臨盆，分享女兒照片。（取材自Instagram）

提名出任美國駐貝里斯大使的41歲退役滑冰天后關穎珊昨天在社群媒體宣布臨盆，分享女兒照片；她表示一直保密到生產才宣布，原因是懷孕的過程不容易。

關穎珊（Michelle Kwan）5日在社群媒體Instagram向25萬多名粉絲分享第一胎生產的喜悅，女兒取名卡利斯塔．貝爾．關（Kalista Belle Kwan），「我欣喜若狂，當我在分享卡利斯塔出生消息的此刻，幸福的眼淚流過我臉龐」。

「我一直以來都想成為母親，對我來說，她是一個美妙奇蹟，我原先很難想像她是什麼樣子，但現在感覺好像她已在我生命裡好久好久。」

除了剛出生的嬰兒照片，關穎珊還秀出懷孕過程中，從肚子扁平一直到大腹便便的縮時影片。她感謝醫護及家人的陪伴，說懷孕是一段充滿挑戰的旅程，更別提漫長的分娩過程，「很高興自己從未放棄」。

在貼文中，關穎珊也感性分享她在懷孕的過程中保密，一直到生產才宣布消息的心路歷程。

她說：「幾個月前我就想要分享這個好消息，但每一個階段卻好像驚險又刺激。過程中的每一步，我都很清楚，除非把她抱在我懷裡，在那之前都還需要度過一段時間。」

她在文末祝福全天下的媽媽，無論是用試管嬰兒、人工受孕、代孕、領養或自然受孕的媽媽，「這條路上你並不孤單，我為你加油」。

關穎珊在Instagram的上張照片是去年12月15日，美國總統拜登（Joe Biden）宣布提名她為美國駐貝里斯（Belize）大使。貝里斯是中華民國（台灣）邦交國，位於中美洲，人口約42萬。

父母為香港移民的關穎珊，曾是美國花式滑冰界的明星，2006年退役之前，曾5度獲得世界冠軍和9次美國冠軍、冬季奧運會1銀1銅。

關穎珊2013年與時任海岸防衛隊海軍上尉的派爾（Clay Pell）結婚，2017年離婚。

她在運動員退役後攻讀國際關係碩士，積極從事公共服務與外交活動，曾任美國國務院公共外交特使、國際特殊奧林匹克組織（Special Olympics International）董事會成員與財務主管。

關穎珊 社群媒體 提名

上一則

雷傑納隆科學獎準決賽入圍者 華生逾3成

延伸閱讀

川普沒罵錯 「小火箭人」金正恩10年試射62次遠超父祖

川普沒罵錯 「小火箭人」金正恩10年試射62次遠超父祖
美國最年長二戰老兵布魯克斯 112歲辭世

美國最年長二戰老兵布魯克斯 112歲辭世
國會遇襲周年 拜登不提川普名字：「前總統」輸不起

國會遇襲周年 拜登不提川普名字：「前總統」輸不起
美國郵政總局 要求暫時豁免疫苗強制接種規定

美國郵政總局 要求暫時豁免疫苗強制接種規定

熱門新聞

賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯。(取自賓州大學網站)

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

2022-01-04 11:07
新冠變種病毒Omicron傳播力強，讓全美確診率再度飆升。Getty Images

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

2022-01-04 17:12
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

2022-01-01 12:42
美國一名女老師因爲在機上測出新冠陽性，自願關在廁所隔離五小時。(影片截圖)

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

2021-12-30 21:50
佛羅里達州疫情迅速升溫，不過共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)從12月中旬之後就未公開現身，引發輿論批評。美聯社

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

2021-12-31 11:23
圖：pixabay

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

2022-01-05 13:06

超人氣

更多 >
成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星
1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休

1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休
又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
李靚蕾微博湧入網友謾罵 王力宏風向疑悄悄變了

李靚蕾微博湧入網友謾罵 王力宏風向疑悄悄變了