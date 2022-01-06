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雷傑納隆科學獎準決賽入圍者 華生逾3成

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雷傑納隆科學獎準決賽入圍者 華生逾3成

記者張筠／華盛頓報導
雷解納隆科學獎公布2022年的準決賽入圍名單，華裔高中生占比超三成。（取自競賽官網）
雷解納隆科學獎公布2022年的準決賽入圍名單，華裔高中生占比超三成。（取自競賽官網）

擁有「少年諾貝爾獎」之稱的雷解納隆科學獎(Regeneron STS)6日公布2022年的準決賽(semi-finalists)入圍名單，300名學生中華裔高中生有逾100人，占比超三成，另有兩名入圍學生分別來自中國深圳和新加坡

入圍的華裔學生主要來自紐約州、加州、新澤西州、麻州，維州、馬州，北卡州、佛州、華盛頓州、賓州、德州等地也有多人入選。

本次有來自603所高中的1805名學生參賽，覆蓋全美46個州及華盛頓特區、波多黎各和其他八個國家，根據學生的科研能力、對學術的投入、成為科學家的願景以及創新思維來評估，從185所高中評選出這300名入圍者，他們來自全美37州以及中國、瑞士和新加坡。

前300名的華裔學生中，紐約州26人，加州24人，新澤西州十人，麻州九人，維州四人，德州、馬州、華盛頓州、佛州、北卡州分別三人，賓州、康乃狄克州、德拉瓦州分別兩人，俄勒岡州、南卡州、新罕布夏州、科羅拉多州、密蘇里州、田納西州、俄亥俄州、威斯康辛州、亞利桑那州、密西西比州、密西根州、猶他州和內華達州分別一人，另外有一人來自中國深圳，一人來自新加坡。

這300名入圍學生及其所在學校將分別獲得2000元獎金，入圍決賽的40名學生將於1月20日公布，並在3月10日至16日角逐逾180萬元的獎金。

雷傑納隆科學獎是全美高中生獎金最高且競爭最激烈的科學競賽，也是美國歷史最悠久的高中生科學比賽，備受華人社區關注，此科學獎是非營利組織Society for Science & the Public旗下項目。

入圍 新澤西州 新加坡

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