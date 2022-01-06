我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

登機前7天須到起飛地檢測 旅遊業者：赴中花費增逾千元

澳洲網協盼速審約克維奇案 法官斥：尾巴不能搖狗

本田多種車款新年後時鐘顯示卡在20年前 消費者吐苦水

記者顏伶如／綜合報導
本田汽車(Honda)Odyssey、CR-V等車款導航系統附設數位時鐘出錯。(Getty Images)
本田汽車(Honda)Odyssey、CR-V等車款導航系統附設數位時鐘出錯。(Getty Images)

元旦過後，社群網站出現消費者抱怨本田汽車(Honda)Odyssey、CR-V等車款導航系統附設數位時鐘突然「自動回歸」變成2002年1月1日，手動調整也無法更改，每次發動汽車都顯示相同時間，疑似出現Y2K22電腦程式錯誤。

推特近日有不少本田車主分享照片，顯示車內導航系統附設數位時鐘顯示日期為2002年1月1日。推特用戶Sumner Hushing在4日發文寫道，2007年份的本田CR-V時鐘功能進入2022年之後變成無用，每次啟動車輛都顯示回到2002年1月1日。

CR-V討論網站、Odyssey討論網站紛紛湧入詢問如何排除問題的留言。本田旗下Acura品牌部分車輛同樣受影響，時鐘卡在20年前的車輛，年份多在2004年至2012年之間。

除了美國之外，英國、加拿大也有本田車主面臨相同問題，受到波及的車款還包擃Honda Pilot、Ridgeline以及Acura MDX、RDX、CSX及TL等。

汽車資訊網站Jalopnik報導，時鐘顯示錯誤的問題，短期之內無法解決，本田汽車美國公司發表聲明說，已經知道某些年份較舊的本田、Acura車款導航系統時鐘顯示錯誤，目前正在調查事件原因，以便找出因應之道。

CR-V車主討論網站則收到本田汽車美國公司回應指出，時鐘顯示錯誤將從2022年1月持續到8月間，然後就會自動更正。

全球定位系統(Global Positioning Systems，GPS)透過特定時間點計算日期，數據以二進制數位(binary digits)編碼播送，如果程式當中進位計算出現錯誤，亂碼就因此出現，例如日期跳回1024周之前。

Jalopnik報導，相同狀況過去也曾出現，2017年8月16日，1999年份到2004年份的某些本田汽車與Acura汽車，時鐘顯示日期回到1998年1月1日，2021年1月1日許多車主再度遇到同樣問題，兩次狀況都是誤差為1024周。

報導指出，本田當時並未解釋錯誤發生的原因為何，但有寄發更新版軟體硬碟給車主。

本田 汽車 CR-V

上一則

駐日美軍成防疫破口 日外相要求美方管制外出

下一則

航母首位女艦長出航印太 「憲法號」也迎首名女艦長

延伸閱讀

星巴克遵守政府 疫苗與檢測要求

星巴克遵守政府 疫苗與檢測要求
新年許願 3個方法讓你提高達成率

新年許願 3個方法讓你提高達成率
娛樂／IMDb統整2021最熱電影 「沙丘」奪第一

娛樂／IMDb統整2021最熱電影 「沙丘」奪第一
梅根贏了八卦報？道歉啟事版面、內容、日期都有玄機

梅根贏了八卦報？道歉啟事版面、內容、日期都有玄機

熱門新聞

賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯。(取自賓州大學網站)

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

2022-01-04 11:07
新冠變種病毒Omicron傳播力強，讓全美確診率再度飆升。Getty Images

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

2022-01-04 17:12
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

2022-01-01 12:42
美國一名女老師因爲在機上測出新冠陽性，自願關在廁所隔離五小時。(影片截圖)

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

2021-12-30 21:50
佛羅里達州疫情迅速升溫，不過共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)從12月中旬之後就未公開現身，引發輿論批評。美聯社

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

2021-12-31 11:23
圖：pixabay

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

2022-01-05 13:06

超人氣

更多 >
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
IKEA賣「防爆拆彈服」？ 網友推：冬天非常需要一件

IKEA賣「防爆拆彈服」？ 網友推：冬天非常需要一件
又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億
台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草
成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星