美國郵政總局 要求暫時豁免疫苗強制接種規定

美國郵政總局以避免遞送郵件出現嚴重中斷為由，要求暫時豁免新冠疫苗強制接種規定。(美聯社)

對於拜登政府的聯邦機關新冠疫苗 強制接種規定，美國郵政 總局(U.S. Postal Service，USPS)以避免遞送郵件出現嚴重中斷為由，要求暫時豁免。另一方面，馬友診所(Mayo Clinic)發表聲明指出，約有700名員工由於未遵守醫療人員疫苗接種規定，已被開除。

Omicron變種病毒迅速傳播，導致不少勞工請病假，美國經濟不同層面受到衝擊。勞工部 職業安全衛生署(Occupational Safety and Health Administration，OSHA)的聯邦機關疫苗強制接種規定將於10日生效。

國家廣播公司(NBC)報導，美國郵政總局副局長徒里諾(Douglas Tulino)4日致函勞工部職業安全衛生署指出，郵局如果遵守疫苗強制接種規定，恐將導致員工大量流失，包括員工辭職或遭到懲處。美國郵局旗下員工將近65萬人，全美各地約有3萬個支局。

徒里諾在信中也寫道，到目前為止，郵局只接過極少數的防疫罰單，可見郵局的防疫規定到目前為止做得「非常成功」。

勞工部職業安全衛生署先前已經宣布，對於沒有遵守疫苗接種要求的違規事例，只要雇主本著合理善意持續配合規定，2月9日之前並不會開立罰單。

美國郵政總局發言人凱西(Darlene Casey)5日表示，郵局希望維持現行防疫措施，從強制接種規定暫時豁免，將可以讓郵局在這波全國供應鏈危機當中，維持郵件與包裹遞送不受影響。

國家廣播公司報導，馬友診所規定員工在3日之前至少必須接種第一劑新冠疫苗，或者出示健康、宗教因素豁免證明。

員工人數約7萬3000名的馬友診所指出，1月3日截止期限之前，在所有馬友分支機構上班、共計99%的員工都符合了疫苗接種規定，另外約1%的員工則被解聘。

馬友診所指出，提出健康或宗教因素豁免要求的員工，絕大多數都申請獲准。