我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國郵政總局 要求暫時豁免疫苗強制接種規定

不自由毋寧死成過去 疫情改變全球民主國家思維

美國郵政總局 要求暫時豁免疫苗強制接種規定

記者顏伶如／綜合報導
美國郵政總局以避免遞送郵件出現嚴重中斷為由，要求暫時豁免新冠疫苗強制接種規定。(美聯社)
美國郵政總局以避免遞送郵件出現嚴重中斷為由，要求暫時豁免新冠疫苗強制接種規定。(美聯社)

對於拜登政府的聯邦機關新冠疫苗強制接種規定，美國郵政總局(U.S. Postal Service，USPS)以避免遞送郵件出現嚴重中斷為由，要求暫時豁免。另一方面，馬友診所(Mayo Clinic)發表聲明指出，約有700名員工由於未遵守醫療人員疫苗接種規定，已被開除。

Omicron變種病毒迅速傳播，導致不少勞工請病假，美國經濟不同層面受到衝擊。勞工部職業安全衛生署(Occupational Safety and Health Administration，OSHA)的聯邦機關疫苗強制接種規定將於10日生效。

國家廣播公司(NBC)報導，美國郵政總局副局長徒里諾(Douglas Tulino)4日致函勞工部職業安全衛生署指出，郵局如果遵守疫苗強制接種規定，恐將導致員工大量流失，包括員工辭職或遭到懲處。美國郵局旗下員工將近65萬人，全美各地約有3萬個支局。

徒里諾在信中也寫道，到目前為止，郵局只接過極少數的防疫罰單，可見郵局的防疫規定到目前為止做得「非常成功」。

勞工部職業安全衛生署先前已經宣布，對於沒有遵守疫苗接種要求的違規事例，只要雇主本著合理善意持續配合規定，2月9日之前並不會開立罰單。

美國郵政總局發言人凱西(Darlene Casey)5日表示，郵局希望維持現行防疫措施，從強制接種規定暫時豁免，將可以讓郵局在這波全國供應鏈危機當中，維持郵件與包裹遞送不受影響。

國家廣播公司報導，馬友診所規定員工在3日之前至少必須接種第一劑新冠疫苗，或者出示健康、宗教因素豁免證明。

員工人數約7萬3000名的馬友診所指出，1月3日截止期限之前，在所有馬友分支機構上班、共計99%的員工都符合了疫苗接種規定，另外約1%的員工則被解聘。

馬友診所指出，提出健康或宗教因素豁免要求的員工，絕大多數都申請獲准。

疫苗 勞工部 美國郵政

上一則

費城改建公寓火災12死包括8童 煙霧報警器都未啟動

延伸閱讀

不自由毋寧死成過去 疫情改變全球民主國家思維

不自由毋寧死成過去 疫情改變全球民主國家思維
網球／納達爾已打2劑疫苗 批約克維奇「讓澳網陷窘境」

網球／納達爾已打2劑疫苗 批約克維奇「讓澳網陷窘境」
球王輸給疫苗 約克維奇遭澳洲驅逐

球王輸給疫苗 約克維奇遭澳洲驅逐
接種中國疫苗也可打補強針 亞美醫師協會周五免費開打

接種中國疫苗也可打補強針 亞美醫師協會周五免費開打

熱門新聞

圖為一名女童接受新冠檢測。(美聯社)

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

2021-12-29 12:28
賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯。(取自賓州大學網站)

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

2022-01-04 11:07
新冠變種病毒Omicron傳播力強，讓全美確診率再度飆升。Getty Images

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

2022-01-04 17:12
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
Omicron變種病毒帶來的新一波疫情高峰，使市民戴起了KN95等防護力強的醫用口罩。（記者張心／攝影）

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

2022-01-01 12:42
美國一名女老師因爲在機上測出新冠陽性，自願關在廁所隔離五小時。(影片截圖)

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

2021-12-30 21:50

超人氣

更多 >
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福
維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪