美國最年長二戰老兵 布魯克斯112歲去世

圖為布魯克斯在2019年慶祝110歲生日時，手持一張他在1943年當兵時拍下的照片。(美聯社)

美國最年長的二戰老兵布魯克斯(Lawrence N. Brooks)5日去世，享年112歲。布魯克斯的死訊是由二戰博物館 (National WWII Museum)宣布，他的女兒證實此事。

布魯克斯是非裔 ，生前以幽默、積極和善良聞名；生於1909年9月12日的他，被問及長壽秘訣時常說：「事奉上帝，待人友善。」2014年他接受二戰博物館口述歷史採訪時說：「我對任何人都沒有不好的感覺，我只想讓一切變得可愛，希望大家開心，享受自己，覺得快樂而非悲傷。」

布魯克斯1940年被抽中入伍，日本襲擊珍珠港後，他被分配駐紮在澳洲 以非裔為主的陸軍第91聯勤工兵團，為飛機建橋舖路，建造簡易機場。布魯克斯的工作是為三名白人軍官做飯、開車和打理衣物；1945年8月，他以一等兵階級自陸軍退役。

位於新奧爾良的二戰博物館從布魯克斯105歲生日開始，年年為他舉辦生日派對；2020和2021年遇到疫情，曾為他舉辦生日遊行。布魯克斯生前與女兒凡妮莎布魯克斯(Vanessa Brooks)同住在新奧爾良附近，他喜歡在天氣好時坐在屋子前廊，鄰居會向這位名人揮手、帶蘇打水和零食給他吃。

二戰博物館教育副總裁克林上校(Pete Crean)指出，二戰初期美軍採隔離制度，大多數非裔都被分配到非戰鬥部隊，並被降級擔任維修供應運輸等職，「就是徹頭徹尾的種族主義。」

布魯克斯的女兒說，父親不常公開談論非裔士兵在戰爭期間面臨的歧視。克林則表示，布魯克斯曾提到，在澳洲非裔受的待遇比美國好得多；但布魯克斯也告訴克林，想這些會讓他生氣，所以他儘量不想。布魯克斯接受口述歷史採訪時說，他照顧的軍官對他很好，自己很幸運不必參加戰鬥。

布魯克斯有五個孩子，五個繼子女，還有幾十個孫子和曾孫。2005年卡翠娜颶風摧毀他的家，當時90多歲的布魯克斯曾被直升機自他家屋頂救走。他女兒形容父親「韌性十足」，她說：「他真的很堅強，這是我從他身上學到的，他總說：『盡最大努力，擔心那些你無能為力的事沒有意義。』我認為這就是他能活這麼久的原因。」