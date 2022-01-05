立陶宛遭中國經濟脅迫 貿易代表戴琪聲援

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（路透）

立陶宛 因為同意台灣在當地開設以「台灣」為名的代表處，遭受中國強力施壓。美國貿易代表戴琪 （Katherine Tai）今天與立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話，表達美國對立陶宛遭受中國經濟脅迫的支持。

立陶宛自去年同意台灣以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處後，中國開始對立陶宛外交與經貿展開脅迫。不過，立陶宛在安全領域的重要盟友美國也相應強化對立陶宛的具體支持，並協調歐洲採取行動，國務卿布林肯（Antony Blinken）也積極與歐洲各國外長聯繫，表達對立陶宛的聲援。

在外交支持後，戴琪今天也與藍斯柏吉斯通話，對於立陶宛面臨中華人民共和國的經濟脅迫，表達美方的強力支持。

戴琪強調美國對歐盟 與其成員國合作解決脅迫性外交與經濟行為的承諾。雙方也討論因應共同面臨的挑戰重要性，建立緊密的跨大西洋夥伴關係，擁抱並反映美國與歐盟的共同價值觀。

戴琪與藍斯柏吉斯也指出，美國和歐盟作為民主市場經濟體，擁有許多需要在國際上捍衛的核心價值與原則。兩人也將定期聯繫，加強美國與歐盟以及美國與立陶宛的經濟關係，並持續解決中國的經濟脅迫問題。