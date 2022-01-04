全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

由於疫情影響，11月全美有450萬人辭工，創下20年來最高紀錄。辭工者以酒店及餐館員工居多，圖為紐約的勞工遊行要求州長霍楚再撥30億元協助勞工脫困。(Getty Images)

勞工部 4日公布最新統計指出，去年11月全美有450萬人辭職，比前一個月多了30萬人，更是勞工部追蹤這項數據20年來最高的一個月；與此同時，全美職缺數量去年11月也接近歷史新高，達到1060萬。

紐約時報報導，這個不尋常的就業 情況，凸顯雇主為了招聘員工，放寬條件和增加薪資福利，導致員工放棄現有工作以尋求更好的出路；會計顧問機構Grant Thornton首席經濟學者黛安‧史汪克(Diane Swonk)表示，爭取更高薪、工時更有彈性或尋求更好的發展機會，都是勞工離職的原因。

「辭職率走高，所有人都能感受得到。」但史汪克也說，工資待遇較低的小公司如今尤其困難，因為很難跟大型企業在就業市場競爭。

史汪克說，大公司較有能力自行吸收工資調高的成本，不必把負擔轉嫁給消費者，因此對求職者來說吸引力較高。

勞工部的統計指出，全美11月出現1060萬個職缺，比10月間的1100萬個職缺略為減少；而當月共有450萬勞工辭職，辭職率為3%，比10月間2.8%辭職率增加，幾乎回歸9月時期的水準。

華爾街日報分析，此跡象顯示，美國勞動市場依舊緊繃。

另一方面，根據私人企業職缺最新分析，12月底企業的勞工需求量增加；求職資訊網站Indeed估計，2021年12月底，全美大約有1200萬個職缺。

華爾街日報指出，勞工部的統計數據比私人企業提供的報告落後大約一個月，勞工部的統計也未反映Omicron變種病毒迅速擴散對就業市場帶來的衝擊；因為，美國Omicron疫情 去年12月開始升溫，如今美國經濟當中越來越多領域，已經受到影響。

Indeed網站經濟學家邦克爾(Nick Bunker)分析，目前就業市場有著大量機會，因此勞工持續跳槽。

他說，如今出現大辭職潮的勞工，主要來自受到疫情重創的低薪產業，這種現象是否會一路延續到2022年，值得關注。

報導指出，勞工離職潮底下首當其衝的產業，包括了零件業、休閒娛樂及餐旅業、專業及商業服務、醫療以及社工。

史汪克說，醫療產業員工辭職原因，與疫情持續造成工作壓力有關；根據統計，經過季節性調整的醫療業辭職率，在11月間達到3%，創下統計數字從2000年成立以來的新高。

史汪克指出，醫療界員工在疫情期間變得身心俱疲，甚至因為工作而染疫，辭職潮凸顯了醫療系統承受著Delta變種病毒帶來的壓力。