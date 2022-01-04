世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

新冠變種病毒Omicron傳播力強，讓全美確診率再度飆升。Getty Images

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讓全球再度陷入疫情 恐慌的Omicron病毒，即使民眾打過補強針，卻不斷傳出突破性感染病例，快速飆升的確診數字，也讓人膽戰心驚。該如何應對這波新的疫情？面對不斷變種的新冠病毒，人類真的就束手無策嗎？多倫多大學公共衛生學院流行病學教授王培忠認為，「暴衝」的感染數字應該很快會降下來，最後會產生群體免疫；而唯一不確定的因素是，要花多久時間達成群體免疫，是半年、一年或者更長，目前科學家仍無定論。

新冠疫情延燒兩年，王培忠表示，「不斷有新的事物出現，大家都仍在學習中。」在Omicron變種病毒肆虐一個多月以來，王培忠說有三個特點是大家目前較清楚的，一是傳染性超強，二是免疫逃逸和突破性感染較強，三是症狀相對輕、治病率弱，僅相當於Delta的20%。王培忠說，第四個特點是對兒童影響大，除了兒童接種率低外，但也不排除是病毒本身讓兒童特別容易感染。另外，以病毒特性來看，從最初推算的潛伏期大約為5000，現在比以前縮短，但是否意味傳染期變短，目前仍未確定；王培忠說，即使如此，在短期間內學到不少，這將有助於對下一波疫情的控制。

時值冬季，民眾困惑的是，該如何判斷是感染Omicron還是流感？王培忠說，兩者部分症狀幾無二致，例如頭痛、疲勞、喉嚨痛、流鼻涕、咳嗽、發燒。更好的區分辦法是判斷自己的接觸史，如果有外出或是和感染者接觸，就很可能是感染Omicron；如果不確定，就應該假設是感染了Omicron，因為相較於流感，目前新冠的感染率高得多，而接種疫苗 則是最重要的事。

針對突破性感染，王培忠說，病毒變異後產生的抗體相對弱一些，更容易侵入人體的細胞。從目前的數據來看，只打第二劑的人突破姓感染風險較高；若已打第三劑，除了感染風險降低，住院的風險也會大大減低，「所以非常有必要打補強針」。

王培忠表示，Omicron的傳染性強，意味大家感染的風險都很高，所以現在可以大膽假設，如果沒打疫苗，感染率是百分之百，只是時間早晚的問題；另外，Omicron致病率弱，自然會產生免疫力。王培忠說，另一個優勢是，傳染力強，短時間會出現大批的人感染，這也代表流行期會縮短。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到王培忠教授為大家說明Omicron變種病毒的特點與對疫情的展望。對於感染Omicron後，身體抗體增加，是否形同「超級免疫」？王培忠認為這樣的論點「太過樂觀」，目前還缺乏數據支撐。至於以色列等國家開放接種第四劑疫苗，王培忠說，這牽涉到每個國家的疫苗政策，除了年長者與免疫力弱的人，對一般民眾應無此必要。

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