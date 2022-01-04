NASA地球防禦行動9月啟動 避免小行星撞擊

美國國家航空暨太空總署（NASA）去年順利升空DART任務探測機，預計將進行全球首次「神風式」實驗，希望透過撞擊改變小行星軌道。（圖取自NASA官方網頁nasa.gov）

一項讓電影中防止小行星或慧星撞擊地球場景成真的「地球防禦」行動，今年將正式啟動。美國DART任務探測機預計9月進行全球首次「神風式」實驗，希望透過撞擊改變小行星軌道。

日本 「東京新聞」報導，接續DART成功完成撞擊任務後，歐洲探測機Hera將在2026年直接觀測DART撞擊小行星後所造成的人造撞擊坑（Crater）。

美國國家航空暨太空 總署（NASA）2021年11月讓DART順利升空，目前持續在太空飛行；DART要撞擊的目標，是在地球與火星 間公轉的小行星「迪迪莫斯」（Didymos，直徑780公尺）的小衛星「迪莫弗斯」（Dimorphos，直徑160公尺）。

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在目前被發現的約115萬顆小行星中，一旦撞擊地球可能帶來嚴重影響。距今約6600萬年前的恐龍滅絕事件，一般相信是一顆直徑約10公里的小行星撞擊地球後，揚塵遮蔽陽光讓天氣持續嚴寒造成。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）副教授吉川真說，目前並沒有發現會造成全球性受災、直徑逾10公里並在不久的將來會撞擊地球的小行星。

不過，直徑小於1公里的小行星則是持續被發現。一顆直徑約20公尺的小行星在2013年突破地球大氣層，在俄羅斯南部的車里雅賓斯克（Chelyabinsk）上空爆炸，其威力連在50公里外的建築物玻璃窗都破裂，逾1500人受傷。

曾赴當地調查這起事件的吉川說，連直徑數十公尺的小行星都能對地區帶來重大災情，「及早發現小行星並改變其軌道才是上策」。

DART重量約550公斤，相當於一輛微型汽車，將以秒速6.6公里的速度撞擊迪莫弗斯，目前預想能在地球上觀測到受撞擊後的迪莫弗斯軌道及繞行迪迪莫斯的周期變化。

Hera將於2024年發射升空，機身搭載日本探測機「隼鳥2號」所使用相機的改良版，能詳細調查小行星性質、地形及撞擊迪莫弗斯後形成的人造撞擊坑。

隼鳥2號2019年成功在小行星「龍宮」上創造出人造撞擊坑，負責當時這項研究工作的神戶大學教授荒川政彥，也將參與Hera的觀測任務。

荒川說，能一併調查人造撞擊坑的狀態與小行星軌道偏差，將可獲得對地球防禦有用的知識。

隼鳥2號目前在地球與金星間飛行，2026年時將以秒速5公里速度通過小行星2001 CC21旁進行觀測。

負責隼鳥2號導航系統的JAXA人員說，能正確接近小行星，將有助撞擊危險小行星並改變其軌道的技術。

吉川對這項行動感到期待說，藉由累積小行星的知識與技術，將提高拯救未來人類的可能性。