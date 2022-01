騙局之後…矽谷繼續「弄假成真」

荷姆斯(左)在2003年19歲的時候,創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。(記者王子涵╱攝影)

谷歌、網飛、臉書、蘋果,諸多科技巨擘從新創企業起家時,所信奉的圭臬Fake it till you make it ,中文翻譯類似「弄假成真」;指的是藉由裝著有自信心、有能力、積極的心態,一個人可以在現實生活中實現這些特質。裝到最後就是你的,裝著裝著就成真了。電腦和智慧型手機 ,就是這樣誕生的。

號稱「女版賈伯斯」的荷姆斯,驗血公司騙局被踢爆,絕非個案,而是矽谷 新創企業的系統性問題。

在矽谷,新創企業極力吹捧自家尚未成熟的商品是家常便飯,荷姆斯也深諳此道。史丹福大學中輟生、口才流利、自信滿滿、外表又上相。質疑者認為她的驗血技術只是一個想法,不可能實現,她卻堅稱自己的創新科技可以改變世界。

「密碼:矽谷與重建美國」一書的作者歐瑪拉表示:「這已是矽谷文化的一部分。發展中的新創企業被期待甚至鼓勵對還不存在的產品捧得天花亂墜」。

在矽谷,智慧財產權被看得很重要,如同可口可樂 的配方是不傳之密。科技公司的創意也是嚴禁外洩,只是「保密防諜」也可能是掩蓋真相的煙幕彈。荷姆斯的公司宣稱擁有技術,相關細節卻以保密為由,付之闕如。

荷姆斯的問題在於她弄假了半天,最後並未成真。而「失敗」和「詐騙」往往只有一線之隔。

旁聽荷姆斯審判的加州聖塔克拉拉大學法律系教授凱茲柏格認為,荷姆斯遭定罪的結果將讓矽谷的執行長們認識到,胡吹亂捧到逾越界線,是要付出代價的。但她也相信,貪婪心態會讓胡吹亂捧的風氣在矽谷持續下去:「投資人依然會找尋可以賺大錢的點子,只要有利可圖他們就會一頭鑽進去」。

這是產品推陳出新的關鍵,也是下一件荷姆斯案爆發的伏筆。