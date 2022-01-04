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快看世界／家用快篩盒 這些情況下「假陽性」

騙局之後…矽谷繼續「弄假成真」

編譯張佑生／綜合報導
荷姆斯(左)在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵╱攝影）
荷姆斯(左)在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵╱攝影）

谷歌、網飛、臉書、蘋果，諸多科技巨擘從新創企業起家時，所信奉的圭臬Fake it till you make it ，中文翻譯類似「弄假成真」；指的是藉由裝著有自信心、有能力、積極的心態，一個人可以在現實生活中實現這些特質。裝到最後就是你的，裝著裝著就成真了。電腦和智慧型手機，就是這樣誕生的。

號稱「女版賈伯斯」的荷姆斯，驗血公司騙局被踢爆，絕非個案，而是矽谷新創企業的系統性問題。

在矽谷，新創企業極力吹捧自家尚未成熟的商品是家常便飯，荷姆斯也深諳此道。史丹福大學中輟生、口才流利、自信滿滿、外表又上相。質疑者認為她的驗血技術只是一個想法，不可能實現，她卻堅稱自己的創新科技可以改變世界。

「密碼：矽谷與重建美國」一書的作者歐瑪拉表示：「這已是矽谷文化的一部分。發展中的新創企業被期待甚至鼓勵對還不存在的產品捧得天花亂墜」。

在矽谷，智慧財產權被看得很重要，如同可口可樂的配方是不傳之密。科技公司的創意也是嚴禁外洩，只是「保密防諜」也可能是掩蓋真相的煙幕彈。荷姆斯的公司宣稱擁有技術，相關細節卻以保密為由，付之闕如。

荷姆斯的問題在於她弄假了半天，最後並未成真。而「失敗」和「詐騙」往往只有一線之隔。

旁聽荷姆斯審判的加州聖塔克拉拉大學法律系教授凱茲柏格認為，荷姆斯遭定罪的結果將讓矽谷的執行長們認識到，胡吹亂捧到逾越界線，是要付出代價的。但她也相信，貪婪心態會讓胡吹亂捧的風氣在矽谷持續下去：「投資人依然會找尋可以賺大錢的點子，只要有利可圖他們就會一頭鑽進去」。

這是產品推陳出新的關鍵，也是下一件荷姆斯案爆發的伏筆。

矽谷 智慧型手機 可口可樂

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